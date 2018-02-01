К чему снится убийство

Многие люди время от времени видят во сне убийство. Dni.Ru выяснили, что это может означать.

Эксперты дают разную трактовку подобных сновидений. Некоторые уверены, что человека, увидевшего убийство во сне, ждет счастье. Другие считают, что такие грезы несут в себе плохое предзнаменование.

Так, составители эротического сонника пишут, что убийство во сне - символ подсознательного стремления избавиться от наскучившего партнера, разорвать с ним отношения. Значение имеет и орудие преступления. Если нападение совершается с помощью ножа, то это говорит о высоком уровне сексуального желания.

Другого мнения придерживался психолог Юнг. Он считал, что смерть персонажа во сне не связана со смертью физической. Специалист был уверен, что это явление указывает на глубокий архетипический процесс преобразования.

Еще одну версию выдвигают составители французского сонника. Они убеждены, что убийство во сне сулит райское наслаждение в жизни. Если же свидетелем убийства в ночных грезах ждет больной человек, то он скоро обязательно исцелится.

Несколько иначе это явление описывается в библейском соннике Азара. Составители этого трактата уверены, что увиденное во сне убийство является признаком безопасности.