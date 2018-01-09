К чему снится секс

Несмотря на все запреты, табу и попытки скрыть из общественного обсуждения этой темы, секс остается неотъемлемой, а подчас и одной из самых значимых частей человеческой жизни. неудивительно, что часто люди видят его во сне. Но что может означать такой сон?

Обычно считается, что сон, в котором человек видит секс, является способом самовыражения. Символизировать он может не только напряжение интимного характера, но и просто некие переживания, неудовлетворенность и разочарование.

При этом если человек в своем сне выступает с агрессивных позиций, то это указывает на внутреннюю потребность самоутвердиться и получить больше власти. Если же человек вовсе не участвовал в сексе, а был лишь сторонним наблюдателем, то это может говорить об упущенных возможностях улучшить свое финансовое положение или каким-либо другим способом достичь успеха.

Когда ты проснулась от того что тебе снился секс с твои кумиром: pic.twitter.com/rYbVi2mCZe — Скоро сдохну (@IZ2zS0HgPDlktAE) 29 августа 2017 г.

Если человек увидел во сне однополую любовь, то пугаться и сразу записываться на курсы лечения от гомосексуализма ему не следует. Возможно, что такой сон знаменует лишь попытку разрешить внутренний конфликт между мужским и женским началом его личности.

всю ночь снился секс да такой что я жалею что проснулся ведь в реальной жизни у меня его нет((( — dead pilot (@cosmo_stars) 25 октября 2017 г.

Зигмунд Фрейд был уверен, что секс во сне может многое рассказать об интимной жизни человека. так, близость с незнакомцем, увиденная ночью, говорит о вынужденном половом воздержании из-за объективных или субъективных причин. Если же человек увидел, как отбивается от домогательств, то это означает, что он не испытывает влечения к своему партнеру.