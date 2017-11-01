Почему снятся кошмары

Современный ритм жизни требует все успевать, быстро реагировать, адаптироваться к многочисленным стрессам и при этом сохранять позитивный настрой – этого ждет от нас социальное окружение, семья. И после насыщенного событиями дня, мы наконец-то погружаемся в объятия Морфея с желанием расслабиться и получить заряд бодрости для нового дня.

Кому-то это с легкостью удается, но некоторым людям, просыпающимся среди ночи с учащенным сердцебиением от пережитых во сне кошмаров, будет интересно узнать мнение психолога, основателя клуба "Классика Отношений" Ольги Романив. Почему так происходит и что с этим делать?

Первая наиболее поверхностная причина кошмарных снов – физиологическая. Дело в том, что во время сна наше активное сознание, когда мы непосредственно реагируем на происходящее, отключается, и последовательно сменяют друг друга две фазы – медленный (ортодоксальный) сон, когда спят и наш организм и мозг, и быстрый (парадоксальный), когда организм спит, а мозг бодрствует. Таким образом, любые "переживания" нашего тела – жара, холод, духота в помещении, боли или дискомфорт во внутренних органах, неудобные позы, преобразуются нашим мозгом, когда он "просыпается" на стадии быстрого сна, в символическую форму. Например, мы видим во сне, что находимся в горящем здании, если нашему телу очень жарко.

Чтобы избежать кошмарных снов по физиологической причине, нормализуйте температуру в помещении, проследите, чтобы перед сном было достаточно свежего воздуха в комнате, при необходимости смените подушку и неудобную пижаму, принимайте пищу и совершайте физические нагрузки не менее, чем за три часа до сна.

Следующая причина кошмарных снов – психологическая. Даже несмотря на сознательные убеждения, что все в вашей жизни прекрасно, на уровне нервной системы стрессы и переживания имеют последствия. Конфликты с окружающими, тревоги за школьную успеваемость ребенка, множество навалившихся дел и обязанностей, которые вы регулярно откладываете из-за усталости, могут предстать в сюжете сна, когда вы, например, тонете, за вами гонятся и вообще – наступает конец света (если вы так воспринимаете итог вовремя невыполненного рабочего проекта или отсутствие генеральной уборки в квартире в течение пары недель). Все это может быть обычными бытовыми мелочами, отнюдь не лишающими вас общего счастья, но вызывающими стресс.

Справиться с такими проблемами помогут тайм-менеджмент, делегирование обязанностей (вы же не претендуете на всемогущество и совершенство?), небольшой отпуск (во время которого вы обязаны себя побаловать и отдохнуть), медитации, йога, цигун, расслабляющие аутотренинги, физические тренировки типа плаванья и гимнастики, то есть бодрящие, а не изнуряющие вроде трех часов после работы в спортзале. Вы всегда можете подобрать технику, подходящую именно вам.

Попросите детей помочь вам с уборкой, а мужа купить продукты или забрать младших из детского сада, школы. Никогда раньше этого не делали? Находите оправдание, чтобы делать все самостоятельно и считаете, что лучше вас все равно никто не сделает? Тогда на вас будет обрушиваться небоскреб обязанностей, а проблему тянуть на дно не только в реальной жизни, но и во сне.

Важным сигналом, требующим незамедлительно действовать, являются повторяющиеся сны. Один и тот же сон или схожие детали в сюжете снов могут указывать на серьезную психологическую или физиологическую проблему. Например, вы регулярно травмируете во сне определенную зону тела – обязательно посетите врача и проведите диагностику. Такой сон может указывать на развитие заболевания. А систематические переживания во сне одних и тех же эмоций в похожих обстоятельствах – непрожитая, глубокая психологическая травма, отвергаемые обстоятельства жизни, требующие психологической помощи и коррекции.

Таким образом, к кошмарным снам следует относиться свниманием. И простого сонника в этом случае, к сожалению, недостаточно. Но какой бы кошмар вам неприснился, помните, что сон – важный индикатор нашей жизни, но не определяющий ее, если только сами мы себя на это не настоим.