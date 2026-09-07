Сергей Собянин сообщил об открытии трех центров женского здоровья

В Москве завершается трансформация службы родовспоможения и внедряется единый стандарт амбулаторной помощи женщинам всех возрастов.



В Москве открылись три новых центра женского здоровья, которые начали прием пациенток по новому городскому амбулаторному стандарту. Профильные подразделения заработали на базе крупных стационаров: в городской клинической больнице имени В.В. Вересаева на Планетной улице (дом 37), в ГКБ имени Ф.И. Иноземцева на Измайловском проспекте (дом 91а), а также в Московском многопрофильном клиническом центре "Коммунарка" на Волынской улице (дом 7, строение 2). В общей сложности эти подразделения смогут оказывать медицинскую помощь примерно 500 тысячам жительниц столицы. Об открытии учреждений сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

"Оказание качественной и доступной медицинской помощи женщинам — одна из стратегических задач Москвы. Ключевым элементом стали центры женского здоровья, которые приходят на смену устаревшим женским консультациям. Это современные клиники с широким спектром компетенций и диагностических возможностей. В них женщинам оказывают медицинскую помощь по самым современным стандартам на протяжении всей жизни", — отметил Сергей Собянин.

С вводом новых объектов общее число центров женского здоровья, работающих по новому регламенту в структуре столичных клинических больниц, достигло двадцати. Главная особенность городского стандарта заключается в отказе от небольших территориальных женских консультаций в пользу крупных специализированных центров, интегрированных в состав многопрофильных стационаров.

Ранее система нередко требовала от пациенток обращаться в разные медицинские организации для прохождения обследований, сдачи анализов и стационарного лечения. Новый подход сформировал сквозную структуру: "центр женского здоровья — перинатальный центр или родильный дом — гинекологическое отделение больницы".

"Они входят в структуру крупнейших многопрофильных больниц, за счет чего обеспечивается преемственность между амбулаторным и стационарным звеном. Здоровье женщины находится в руках одной команды профессиональных врачей различных профилей (терапевты, эндокринологи, акушеры-гинекологи и другие). Для пациенток это означает бесшовную маршрутизацию в роддом или в многопрофильную клинику", — подчеркнул мэр Москвы.

Каждый центр оснащен диагностическим оборудованием экспертного класса. Техническое оснащение позволяет врачам своевременно диагностировать онкологические заболевания, патологии шейки матки, изменения тканей молочных желез и выявлять причины бесплодия.

В помещениях обустроены просторные холлы и зоны ожидания, организована понятная система навигации. Центры работают ежедневно без выходных. Маршрутная сеть городского транспорта скорректирована таким образом, чтобы время в пути до медицинского учреждения для жительниц прикрепленных районов не превышало 40 минут на транспорте или часа пешком.

Информация о приемах, протоколы обследований, результаты анализов и ультразвуковой диагностики автоматически заносятся в единую цифровую систему ЕМИАС и становятся доступны пациенткам в электронной медицинской карте. За последние три года число москвичек, прикрепленных к центрам женского здоровья, увеличилось на 47% — с 3,7 миллиона до 5,4 миллиона человек.

Один из новых объектов — центр женского здоровья ГКБ имени В.В. Вересаева на Планетной улице. Он разместился в реконструированном четырехэтажном здании. Проектная мощность учреждения составляет 1194 посещения в смену, зона обслуживания охватывает около 147 тысяч жительниц Северного административного округа.

"Центр женского здоровья на Планетной улице разместили в реконструированном здании. Он объединил четыре женские консультации САО. Здесь предлагаются практически все необходимые виды диагностики и лечения как для подготовки к рождению ребенка, так и для сохранения здоровья", — рассказал Сергей Собянин.

В корпусе на Планетной улице работают кабинеты врачей акушеров-гинекологов, отделения УЗИ и функциональной диагностики, включая суточное мониторирование артериального давления и ЭКГ, кабинеты кардиотокографии плода, а также процедурные и малые операционные. В ежедневном режиме работает дежурный врач, который ведет прием пациенток с острыми симптомами без предварительной записи.

Штат центра насчитывает 134 сотрудника, в том числе 56 врачей. Помимо гинекологов, прием ведут терапевты, эндокринологи и медицинские психологи. При необходимости пациентки направляются на магнитно-резонансную и компьютерную томографию в основной корпус больницы имени Вересаева.

В структуре учреждения предусмотрен дневной стационар. Пациентки могут проходить необходимые процедуры, терапию и диагностические тесты без круглосуточной госпитализации. В здании оборудованы зоны для ожидания, комнаты матери и ребенка и места для хранения детских колясок.

В системе столичного здравоохранения особое место занимает пренатальная диагностика. С марта 2020 года в Москве применяется неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ), позволяющее анализировать ДНК плода по образцу венозной крови матери.

За 2025 год такое обследование прошли 11 162 жительницы города, при этом у 361 женщины были выявлены риски развития хромосомных нарушений. С 2026 года исследование методом НИПТ по полису ОМС доступно всем пациенткам при наличии медицинских показаний независимо от места постоянной регистрации.

Диагностика продолжается и после рождения ребенка. Если ранее базовый неонатальный скрининг в стране включал проверку на 5 врожденных заболеваний, то к 2026 году в Москве новорожденных обследуют на 38 наследственных патологий. Исследования проводятся в специализированной лаборатории центра неонатального скрининга Морозовской детской городской клинической больницы. Лаборатория выполняет функции межрегионального центра: здесь исследуют биоматериалы новорожденных не только из Москвы и Московской области, но и из других субъектов, включая Магаданскую область и Чукотский автономный округ.

Развитие сети специализированных центров женского здоровья, внедрение цифровых сервисов и расширение программ пренатального скрининга позволяют выстроить непрерывную систему медицинской помощи женщинам и детям на всех этапах наблюдения.