Сергей Собянин: ВРП Москвы с 2020 года увеличился на 28,4%

Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Понедельник 9 февраля

15:50Выбираем вместе: Клео.ру запустил честное голосование за лучшую клинику флебологии в Москве 14:52Сергей Собянин: ВРП Москвы с 2020 года увеличился на 28,4% 14:41Собянин доложил Путину об итогах 2025 года и планах на 2026 год 13:18Тест: 8 вопросов по "Служебному роману", которые поставят вас в тупик 12:19"Безопасней, чем аспирин или парацетамол": доктор Мясников объяснил, как сегодня правильно защищать сердце 11:54Не дворец: Лариса Долина выбрала неожиданный адрес после потери элитного жилья 11:06"Я реально была в шоке": мать Авроры Кибы при Собчак раскрыла правду о романе дочери с Лепсом 10:17"Боже, о ком это?": Светлана Бондарчук раскрыла, зачем на самом деле написала автобиографию 09:11"Влияет на множество систем": ученые случайно обнаружили, что лекарство от диабета может поворачивать старение вспять 08:30"Будет другой образ, другой стиль": как скандал с квартирой и "прослушкой" заставил Ларису Долину начать жизнь с нуля 04:05"Выбрасывайте подсолнечное масло": нутрициолог рассказала, как превратить блины в полезное лакомство 00:02Роковая ошибка 9 февраля: почему привычное мытье головы в этот день может навлечь большую беду 21:04Этот простой ритуал перед сном приводит к бессоннице: почему привычное расслабление может выйти боком 18:57Психологи назвали 5 речевых привычек, которые заставляют окружающих сомневаться в вашем интеллекте 15:36Чувства и чувствительность: 5 романов в духе новой искренности 12:24Этот секрет Сократа избавит вас от лишних ссор: три сита мудрости 09:52"Любить – это значит иногда и помочь не дрогнуть перед казнью": Бехтерева объяснила родителям их главную ошибку 06:21Мясников научил спасать жизнь одним движением: прием, который работает, когда секунды решают все 03:50Сладкая опасность: зимние напитки, которые вредят организму 00:40День, когда грань стирается: что будет, если 8 февраля открыть окно – опасные приметы и строгие запреты дня 21:20Психолог назвала 5 типов тещ, которые могут разрушить ваш брак 18:05Эти продукты повышают риск деменции: едите их каждый день 15:33Тайная просьба исполнилась: друг Кати Лель раскрыл истинный источник ее новой популярности 12:17Длинные ноги оказались признаком слабой страсти: врач раскрыла правду о темпераменте 09:10"Счастье любит тишину": почему 7 февраля добрые дела могут обернуться бедой для всей семьи 06:40Бабкину подняли на смех из-за странного вида: Будто пчелы ее покусали 03:19Ходченкову втянули в разборки с комунальщиками: подала встречный иск 00:12Эксперт по недвижимости озвучил внушительную стоимость джаз-клуба Долиной 20:47Главная опасность авокадо, о которой все молчали: почему врачи советуют убрать его из ежедневного рациона 20:06"Надо же протянуть удовольствие": муж Пугачевой Галкин* ответил на мольбы фанаток раздеться 18:26"Муж побил?": певице Жасмин пришлось ответить на самый страшный вопрос о своей травме 17:34Не любовница, а "шарлатаны": Джиган наконец назвал неожиданного виновника развода с Самойловой 16:28Мы теряем поколение: ученые зафиксировали то, чего боялись больше всего – дети впервые стали глупее родителей 16:19Врач рассказала, какую овсянку лучше выбросить, чтобы не угробить здоровье 15:57Не смог ответить на школьный вопрос: вот настоящая причина краха карьеры знаменитого юмориста в России 14:45Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Мираж"? 12:36Дубцова взвыла от боли после уколов: Один врач говорит одно делать, другой – другое 11:12Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет 10:07Принадлежащую Алсу виллу у моря не могут продать уже несколько лет – цена упала на 100 миллионов 09:12У Нагиева нашли автопарк с премиальными авто после известия о владении жильем в Дубае 06:47Буланова оказалась вымотана погодными условиями: Приходится танцевать на морозе 03:31Диетолог попробовала есть популярный овощ каждый день – результаты вас удивят 03:29Сын Плющенко и Рудковской впервые рассказал, какие девушки ему нравятся 20:10Этот ТЕСТ завалят даже знатоки: 5 каверзных вопросов по советским фильмам, на которые ответит только истинный киноман 19:14Только зная эту мудрость, вы сможете простить любую обиду: назван главный секрет Омара Хайяма 18:35Этот напиток поможет быстро уснуть, и это не молоко 18:03Миллионы на жизнь за океаном: выяснилось, кто на самом деле оплачивает счета Никиты Преснякова 16:29Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой 16:02Муж Бородиной удрал из нового телешоу, узнав правду о "бывшем" 15:30Замок за 1,6 миллиарда больше не нужен: стало известно, почему Алла Пугачева избавляется от элитного жилья
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Сергей Собянин: ВРП Москвы с 2020 года увеличился на 28,4%

Сергей Собянин: ВРП Москвы с 2020 года увеличился на 28,4%
161

Экономическая ситуация в столице по итогам 2025 года превзошла многие пессимистичные ожидания, заложив фундамент для масштабного развития в будущем.

Москва завершила 2025 год с устойчивыми показателями развития, сохранив высокие темпы роста вопреки внешним вызовам. На встрече с Президентом России Владимиром Путиным Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги социально-экономического состояния города. Как сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы, столица продолжает играть ключевую роль в укреплении национальной экономики.

Стабильность вопреки сложностям

Прошедший год стал для города временем проверки на прочность, которую мегаполис успешно прошел, сообщается в Канале мэра Москвы в мессенджере MAX. По словам градоначальника, столице удалось сохранить положительную динамику почти во всех отраслях. Это позволило не отказываться от намеченных планов и продолжить работу над всеми социальными и инфраструктурными объектами.

"У нас обычно риторика, что год был непростой, — этот год тоже был непростой. Тем не менее мы сохранили положительную динамику по большинству отраслей экономики, социального развития, не прекратили ни одну программу, реализовали и выполнили практически все задачи, которые перед нами стояли", — подчеркнул Сергей Собянин в ходе доклада.

Рост в триллионах

Экономические показатели города подтверждают слова Мэра цифрами. Согласно предварительным оценкам, рост валового регионального продукта Москвы в 2025 году составит 2,3 процента. Если смотреть на дистанцию последних пяти лет, то экономика столицы выросла на внушительные 28,4 процента.

Развитие города сегодня носит ярко выраженный инвестиционный характер. В 2025 году объем капитальных вложений увеличился на четыре процента. Ожидается, что по итогам года эта цифра достигнет гигантской отметки в девять триллионов рублей.

Ставка на высокие технологии

Основной приток средств направлен на развитие городской инфраструктуры, строительство и промышленность. За последние шесть лет объемы инвестиций в основной капитал удалось нарастить на 63 процента, что эксперты называют выдающимся результатом, учитывая уже имевшуюся высокую базу.

Особое внимание власти города уделяют достижению технологической независимости. В Москве активно поддерживают высокотехнологичные производства и современную промышленность. Это позволяет не только создавать новые рабочие места, но и обеспечивать город всем необходимым оборудованием и товарами отечественного производства. В планах на ближайшие годы — дальнейшая реализация национальных проектов, которые сделают жизнь в столице еще комфортнее.

Шоу-бизнес в Telegram

9 февраля 2026, 14:52
Сергей Собянин. Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере MAX✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин доложил Путину об итогах 2025 года и планах на 2026 год

Собянин доложил Путину об итогах 2025 года и планах на 2026 год
Столица России завершила очередной год с результатами, которые еще несколько лет назад казались практически недостижимыми. На встрече с президентом Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги социально-экономического развития города за 2025 год.

Новый сезон в Доме музыки порадует исторической премьерой и каверами на рок-хиты

Новый сезон в Доме музыки порадует исторической премьерой и каверами на рок-хиты
В этом сезоне Московского международного дома музыки зрителей ожидает поистине уникальная программа. На одной афише соседствуют хоровые исполнения, органные интерпретации рок-хитов и юбилейные концерты известных музыкантов.

В столице продолжаются благотворительные акции в рамках проекта "Зима в Москве"

В столице продолжаются благотворительные акции в рамках проекта "Зима в Москве"
В рамках проекта "Зима в Москве" проводятся разнообразные благотворительные акции, направленные на поддержку детей с тяжелыми заболеваниями и особенностями развития, а также жителей приграничных регионов и бойцов специальной военной операции (СВО). Одним из ярких событий станет благотворительный день на катке ВДНХ, который пройдет 7 февраля.

Фестиваль "Усадьбы Москвы" знакомит туристов со старинными городским традициями

Фестиваль "Усадьбы Москвы" знакомит туристов со старинными городским традициями
На Манежной площади в Москве развернулся уникальный фотосалон, который привлекает внимание туристов из 15 стран, включая Грузию, Армению, Киргизию, Китай, Индию и Объединенные Арабские Эмираты. Проект стал частью фестиваля "Усадьбы Москвы", который знакомит гостей с культурой и традициями города, погружая их в атмосферу прошлых эпох.

Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий

Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий
Сергей Собянин утвердил два значимых проекта по комплексному развитию территорий, которые находятся в Новомосковском и Юго-Восточном административных округах Москвы. Участки, общей площадью 28,86 гектара, сегодня используются неэффективно и занимают устаревшие объекты нежилой застройки.

Выбор читателей

07/02СбтЭти продукты повышают риск деменции: едите их каждый день 07/02СбтПсихолог назвала 5 типов тещ, которые могут разрушить ваш брак 08/02ВскДень, когда грань стирается: что будет, если 8 февраля открыть окно – опасные приметы и строгие запреты дня 08/02Вск"Любить – это значит иногда и помочь не дрогнуть перед казнью": Бехтерева объяснила родителям их главную ошибку 08/02ВскМясников научил спасать жизнь одним движением: прием, который работает, когда секунды решают все 08/02ВскСладкая опасность: зимние напитки, которые вредят организму