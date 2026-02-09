Сергей Собянин: ВРП Москвы с 2020 года увеличился на 28,4%

Экономическая ситуация в столице по итогам 2025 года превзошла многие пессимистичные ожидания, заложив фундамент для масштабного развития в будущем.



Москва завершила 2025 год с устойчивыми показателями развития, сохранив высокие темпы роста вопреки внешним вызовам. На встрече с Президентом России Владимиром Путиным Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги социально-экономического состояния города. Как сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы, столица продолжает играть ключевую роль в укреплении национальной экономики.

Стабильность вопреки сложностям

Прошедший год стал для города временем проверки на прочность, которую мегаполис успешно прошел, сообщается в Канале мэра Москвы в мессенджере MAX. По словам градоначальника, столице удалось сохранить положительную динамику почти во всех отраслях. Это позволило не отказываться от намеченных планов и продолжить работу над всеми социальными и инфраструктурными объектами.

"У нас обычно риторика, что год был непростой, — этот год тоже был непростой. Тем не менее мы сохранили положительную динамику по большинству отраслей экономики, социального развития, не прекратили ни одну программу, реализовали и выполнили практически все задачи, которые перед нами стояли", — подчеркнул Сергей Собянин в ходе доклада.

Рост в триллионах

Экономические показатели города подтверждают слова Мэра цифрами. Согласно предварительным оценкам, рост валового регионального продукта Москвы в 2025 году составит 2,3 процента. Если смотреть на дистанцию последних пяти лет, то экономика столицы выросла на внушительные 28,4 процента.

Развитие города сегодня носит ярко выраженный инвестиционный характер. В 2025 году объем капитальных вложений увеличился на четыре процента. Ожидается, что по итогам года эта цифра достигнет гигантской отметки в девять триллионов рублей.

Ставка на высокие технологии

Основной приток средств направлен на развитие городской инфраструктуры, строительство и промышленность. За последние шесть лет объемы инвестиций в основной капитал удалось нарастить на 63 процента, что эксперты называют выдающимся результатом, учитывая уже имевшуюся высокую базу.

Особое внимание власти города уделяют достижению технологической независимости. В Москве активно поддерживают высокотехнологичные производства и современную промышленность. Это позволяет не только создавать новые рабочие места, но и обеспечивать город всем необходимым оборудованием и товарами отечественного производства. В планах на ближайшие годы — дальнейшая реализация национальных проектов, которые сделают жизнь в столице еще комфортнее.