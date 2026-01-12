Горожане могут выбрать каток для посещения в сервисе "Мосбилет"

Этой зимой москвичам и гостям города доступны десятки ледовых площадок, обеспечивающих комфортное катание благодаря современным технологиям.



Столица продолжает развивать инфраструктуру для зимнего отдыха. Жители могут воспользоваться как локальными катками в своих районах (например, в музее-заповеднике "Царицыно", саду имени Н.Э. Баумана или усадьбе Воронцово), так и посетить крупные флагманские площадки. Выбрать удобное место и приобрести билеты можно через городской сервис "Мосбилет". В этом сезоне особое внимание уделено трем ключевым объектам: каткам в Парке Горького, музее-заповеднике "Коломенское" и парке "Сокольники".

Парк Горького: новая локация у главного входа

В текущем сезоне ледовая площадка Парка Горького сменила привычное местоположение. Каток разместили непосредственно перед аркой главного входа, создав единый архитектурный ансамбль.

Площадь ледового поля составляет более двух тысяч квадратных метров, что позволяет одновременно принимать до 300 посетителей. В центре установлена ель с медиашатром. Для удобства граждан увеличено количество сеансов и отменен технический день — площадка функционирует без выходных.

Администрация парка сохранила социальные льготы: по вторникам и четвергам в дневное время вход для пенсионеров остается бесплатным. Также доступна сувенирная продукция, дизайн которой основан на архивных материалах и истории парка.

"Коломенское": самый протяженный маршрут

На Царской набережной музея-заповедника открылся один из самых длинных катков в России. Протяженность маршрута вдоль Москвы-реки составляет 1,7 километра, а общая площадь ледового покрытия достигает 13 450 квадратных метров.

Инфраструктурные возможности объекта позволяют одновременно вмещать более 2,5 тысячи человек. Для предотвращения очередей оборудовано восемь турникетных групп, а качество льда поддерживают восемь специализированных машин. Особенностью площадки стала масштабная система освещения: использовано более 14 миллионов ламп и 140 километров световых полос.

Для удобства посетителей организован специальный новогодний поезд, курсирующий от станции метро "Кленовый бульвар" до Горбатого моста.

"Сокольники": технологичность и всепогодность

После благоустройства центральной зоны парка "Сокольники" для посетителей открылся обновленный каток "Лед". Площадка размером 5,3 тысячи квадратных метров рассчитана на 950 гостей. Благодаря высокотехнологичному оборудованию качество покрытия поддерживается независимо от погодных условий.

На территории функционируют пункты проката, гардероб и точки питания. Для любителей активного отдыха введены специальные часы: по четвергам с 21:00 до 23:00 проводятся сеансы скоростного катания.

Билеты на все перечисленные площадки, а также на зимние мастер-классы и выставки доступны в едином сервисе "Мосбилет".