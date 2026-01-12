Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Вторник 10 февраля

12 января 2026
Горожане могут выбрать каток для посещения в сервисе "Мосбилет"

Горожане могут выбрать каток для посещения в сервисе "Мосбилет"
4949

Этой зимой москвичам и гостям города доступны десятки ледовых площадок, обеспечивающих комфортное катание благодаря современным технологиям.

Столица продолжает развивать инфраструктуру для зимнего отдыха. Жители могут воспользоваться как локальными катками в своих районах (например, в музее-заповеднике "Царицыно", саду имени Н.Э. Баумана или усадьбе Воронцово), так и посетить крупные флагманские площадки. Выбрать удобное место и приобрести билеты можно через городской сервис "Мосбилет". В этом сезоне особое внимание уделено трем ключевым объектам: каткам в Парке Горького, музее-заповеднике "Коломенское" и парке "Сокольники".

Парк Горького: новая локация у главного входа

В текущем сезоне ледовая площадка Парка Горького сменила привычное местоположение. Каток разместили непосредственно перед аркой главного входа, создав единый архитектурный ансамбль.

Площадь ледового поля составляет более двух тысяч квадратных метров, что позволяет одновременно принимать до 300 посетителей. В центре установлена ель с медиашатром. Для удобства граждан увеличено количество сеансов и отменен технический день — площадка функционирует без выходных.

Администрация парка сохранила социальные льготы: по вторникам и четвергам в дневное время вход для пенсионеров остается бесплатным. Также доступна сувенирная продукция, дизайн которой основан на архивных материалах и истории парка.

"Коломенское": самый протяженный маршрут

На Царской набережной музея-заповедника открылся один из самых длинных катков в России. Протяженность маршрута вдоль Москвы-реки составляет 1,7 километра, а общая площадь ледового покрытия достигает 13 450 квадратных метров.

Инфраструктурные возможности объекта позволяют одновременно вмещать более 2,5 тысячи человек. Для предотвращения очередей оборудовано восемь турникетных групп, а качество льда поддерживают восемь специализированных машин. Особенностью площадки стала масштабная система освещения: использовано более 14 миллионов ламп и 140 километров световых полос.

Для удобства посетителей организован специальный новогодний поезд, курсирующий от станции метро "Кленовый бульвар" до Горбатого моста.

"Сокольники": технологичность и всепогодность

После благоустройства центральной зоны парка "Сокольники" для посетителей открылся обновленный каток "Лед". Площадка размером 5,3 тысячи квадратных метров рассчитана на 950 гостей. Благодаря высокотехнологичному оборудованию качество покрытия поддерживается независимо от погодных условий.

На территории функционируют пункты проката, гардероб и точки питания. Для любителей активного отдыха введены специальные часы: по четвергам с 21:00 до 23:00 проводятся сеансы скоростного катания.

Билеты на все перечисленные площадки, а также на зимние мастер-классы и выставки доступны в едином сервисе "Мосбилет".

12 января 2026, 11:30
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
mos.ru✓ Надежный источник

Собянин: Москва вносит ключевой вклад в достижение национальной цели в сфере креативных индустрий

Собянин: Москва вносит ключевой вклад в достижение национальной цели в сфере креативных индустрий
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что столица России уверенно становится центром креативных индустрий для стран БРИКС. В ходе недавней встречи с Владимиром Путиным Сергей Семенович представил результаты социально-экономического развития города и планы по реализации национальных проектов.

Сергей Собянин: ВРП Москвы с 2020 года увеличился на 28,4%

Сергей Собянин: ВРП Москвы с 2020 года увеличился на 28,4%
Экономическая ситуация в столице по итогам 2025 года превзошла многие пессимистичные ожидания, заложив фундамент для масштабного развития в будущем. Москва завершила 2025 год с устойчивыми показателями развития, сохранив высокие темпы роста вопреки внешним вызовам.

Собянин доложил Путину об итогах 2025 года и планах на 2026 год

Собянин доложил Путину об итогах 2025 года и планах на 2026 год
Столица России завершила очередной год с результатами, которые еще несколько лет назад казались практически недостижимыми. На встрече с президентом Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги социально-экономического развития города за 2025 год.

Новый сезон в Доме музыки порадует исторической премьерой и каверами на рок-хиты

Новый сезон в Доме музыки порадует исторической премьерой и каверами на рок-хиты
В этом сезоне Московского международного дома музыки зрителей ожидает поистине уникальная программа. На одной афише соседствуют хоровые исполнения, органные интерпретации рок-хитов и юбилейные концерты известных музыкантов.

В столице продолжаются благотворительные акции в рамках проекта "Зима в Москве"

В столице продолжаются благотворительные акции в рамках проекта "Зима в Москве"
В рамках проекта "Зима в Москве" проводятся разнообразные благотворительные акции, направленные на поддержку детей с тяжелыми заболеваниями и особенностями развития, а также жителей приграничных регионов и бойцов специальной военной операции (СВО). Одним из ярких событий станет благотворительный день на катке ВДНХ, который пройдет 7 февраля.

Фестиваль "Усадьбы Москвы" знакомит туристов со старинными городским традициями

Фестиваль "Усадьбы Москвы" знакомит туристов со старинными городским традициями
На Манежной площади в Москве развернулся уникальный фотосалон, который привлекает внимание туристов из 15 стран, включая Грузию, Армению, Киргизию, Китай, Индию и Объединенные Арабские Эмираты. Проект стал частью фестиваля "Усадьбы Москвы", который знакомит гостей с культурой и традициями города, погружая их в атмосферу прошлых эпох.

