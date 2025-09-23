Собянин сообщил о ликвидации 46 беспилотников силами ПВО с вечера понедельника

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Вторник 23 сентября

15:486 тонких сигналов рака, которые организм посылает за 2 года до диагноза 15:39Шесть уроков жизни, которые меняют взгляд на мир 15:16Пир во время чумы: неужели Ксения Собчак повторит судьбу Насти Ивлеевой? 14:11Тест по фильму Иван Васильевич меняет профессию: правда или ложь 14:09Собянин сообщил о ликвидации 46 беспилотников силами ПВО с вечера понедельника 12:32Как восстановить волосы после лета: секреты здорового блеска 11:4061-летняя Распутина вышла замуж за продюсера Захарова 11:19Это самое тихое место на Земле, где сложно находиться даже час 11:13Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их 10:09Чем грозит сделка вслепую при сдаче жилья в аренду – ответила юрист 09:58Valve удалила из Steam вредоносную игру, укравшую криптовалюту на 150 тысяч долларов 09:51Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице 09:44Реальные суперспособности: генетические особенности, меняющие восприятие мира 09:26За кулисами идеального образа: цена внешней привлекательности в современных отношениях 08:57Фестиваль театре и кино "Амурская осень" назвал лучшие фильмы и спектакли 08:49Нзазван баснословный гонорар Лолиты за концерт – выступление по цене квартиры в Москве 08:14Жизнь в расцвете сил: почему не стоит откладывать яркие моменты на потом 06:51Что нельзя делать 23 сентября в День Петра и Павла Рябинников – история, приметы и традиции 03:32Золотистый киви оказался эффективнее витамина С по влиянию на психическое здоровье 00:14Россияне стали проявлять повышенный интерес к ипотеке сроком на несколько месяцев 21:27Ужин, который крадет ваш сон: диетологи раскрыли, какие продукты мешают вам просыпаться бодрым 20:26Собянин: ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву 20:21Что носить этой осенью? Главные цвета, которые сделают ваш гардероб самым стильным 19:25Готовьте кошельки: октябрь 2025 принесет небывалое богатство трем знакам Зодиака 18:34Прорыв в мире сна за 120 секунд: как техника пилотов научит вас засыпать мгновенно, где бы вы ни были? 17:16Забытый ключ к гармонии: как одно "золотое" правило Конфуция может перевернуть все ваши отношения? 16:28Прорыв в онкологии: превращение раковых клеток в здоровые 16:21"Никогда не пейте из стаканов и не пользуйтесь кофеваркой": бывший работник отеля рассказал, какие 5 предметов в номере на самом деле самые грязные 15:42Паника в родительских чатах: всех переводят в мессенджер Max: что делать, если вы еще не там? 15:26Как кассиры в супермаркетах узнают, богатый вы человек или бедный? 14:08Тома Холланда увезли в больницу прямо со съемок фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" 13:37Покупателей недвижимости предупредили о рисках лишиться квартиры и денег из-за мошенников 13:29Ильсура Метшина переизбрали мэром Казани 13:24Как распознать причину боли по ее расположению в теле? 13:14Сон влияет на ощущение возраста: наука раскрывает секреты 12:49"Я ни о чем не жалею": Киркоров отреагировал на резонансное заявление Пугачевой об их браке 12:35В СССР не было панических атак – все пили этот простой напиток от стресса 11:08К 2028 году планета Земля станет моложе – названа причина удивительной аномалии 10:14Тест: Сколько Золотых мячей у Месси, Пеле и других легенд футбола? 10:11Адвокат оценил шансы жены Селиванова из "Реальных пацанов" вернуть деньги за проданную квартиру 09:24Колбаса как фактор риска рака кишечника: анализ медицинских данных 08:57Ученые рассказали о везении: как ваше сознание создает удачу 08:49Россиян предупредили о правовых последствиях за нарушения при сдаче квартиры 08:46Как управлять собой и ситуацией: простые техники из спецшкол ФСБ 08:21Утренний холодный душ – скрытая угроза для сосудов мозга 06:49Что нельзя делать 22 сентября в день святого Иосифа – история праздника и традиции 03:14Извержение вулкана стало причиной холодных зим – неожиданное открытие 00:23Исследование показало, что какао обладает удивительной пользой для пожилых людей 16:445 недорогих способов вернуть первозданный вид любимой расческе 14:19Как приготовить маринованную капусту на зиму – проверенные рецепты популярного блюда
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин сообщил о ликвидации 46 беспилотников силами ПВО с вечера понедельника

Собянин сообщил о ликвидации 46 беспилотников силами ПВО с вечера понедельника
138

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о том, что с вечера 22 сентября на подлете к Москве было уничтожено 46 беспилотников.

Эти дроны, предположительно, принадлежали украинским военным и пытались атаковать столицу. По словам Собянина, силы противовоздушной обороны (ПВО) выполнили свою задачу эффективно, предотвратив возможные разрушения и жертвы.

В своем сообщении мэр отметил, что на месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб. Это подчеркивает важность быстрого реагирования на подобные угрозы и координации действий различных служб для обеспечения безопасности граждан. Ситуация была напряженной, и власти делали все возможное для минимизации последствий.

Утром 23 сентября Собянин сообщил, что в течение ночи было сбито не менее десятка дронов, которые летели в сторону Москвы. Некоторые из них были уничтожены над Реутовом, где произошло повреждение автомобилей, но, к счастью, обошлось без человеческих жертв. Тем не менее, атаки беспилотников привели к введению временных ограничений в работе аэропорта Шереметьево, что сказалось на расписании рейсов: десятки из них были перенесены или отменены.

По данным Министерства обороны России, в течение ночи была отражена атака не только на Москву, но и на другие регионы страны. В частности, силы ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников в таких областях, как Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ростовская, Рязанская, Самарская и Саратовская. Это говорит о том, что угроза со стороны беспилотников остается актуальной не только для столицы, но и для других регионов России.

Шоу-бизнес в Telegram

23 сентября 2025, 14:09
Фото: Mos.ru
Канал Мэра Москвы в мессенджере MAX✓ Надежный источник

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые направлялись к столице. Информация была опубликована в его канале в мессенджере MAX, где Сергей Семенович также отметил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Собянин: ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву

Собянин: ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву
Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку семи беспилотников на Москву, предотвратив повреждения, но инцидент все же привел к временным сбоям в работе нескольких аэропортов. ПВО Министерства обороны РФ успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, направленных на столицу.

Ильсура Метшина переизбрали мэром Казани

Ильсура Метшина переизбрали мэром Казани
Депутаты Казанской гордумы на I заседании нового созыва выбрали мэром Ильсура Метшина, который руководит городом на протяжении последних 20 лет. В этом году главу администрации города выбирали по новой процедуре. Помимо Метшина, на данный пост претендовали Александр Комисаров и Роза Гайнутдинова. Комиссия во главе с руководителем администрации раиса РТ Асгатом Сафаровым рассмотрела претендентов и провела рейтинговое голосование. Также кандидатов утвердил раис Татарстана Рустам Минниханов. В результате голосования, Метшин получил 41 голос депутатов Казгордумы, Комиссаров – 4, Гайнутдинова – один. Ильсур Метшин – мэр Казани с 2005 года.

Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития

Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития
Приверженность "зеленым" стандартам в российской атомной промышленности получила весомое подтверждение. Российская атомная отрасль получила подтверждение высокого рейтинга в области экологии, социальной ответственности и управления.

Андрей Воробьев встретился с участниками программы для бойцов СВО в Подмосковье

Андрей Воробьев встретился с участниками программы для бойцов СВО в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками образовательной программы "Герои Подмосковья", предназначенной для бойцов СВО, вернувшихся к гражданской жизни. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного правительства. Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры» и является региональным продолжением федеральной инициативы «Время Героев», запущенной по поручению президента РФ.

Выбор читателей

23/09ВтрТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их 22/09ПндВ СССР не было панических атак – все пили этот простой напиток от стресса 22/09ПндГотовьте кошельки: октябрь 2025 принесет небывалое богатство трем знакам Зодиака 22/09ПндКак кассиры в супермаркетах узнают, богатый вы человек или бедный? 22/09Пнд"Я ни о чем не жалею": Киркоров отреагировал на резонансное заявление Пугачевой об их браке 22/09ПндУжин, который крадет ваш сон: диетологи раскрыли, какие продукты мешают вам просыпаться бодрым