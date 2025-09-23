Собянин сообщил о ликвидации 46 беспилотников силами ПВО с вечера понедельника

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о том, что с вечера 22 сентября на подлете к Москве было уничтожено 46 беспилотников.

Эти дроны, предположительно, принадлежали украинским военным и пытались атаковать столицу. По словам Собянина, силы противовоздушной обороны (ПВО) выполнили свою задачу эффективно, предотвратив возможные разрушения и жертвы.

В своем сообщении мэр отметил, что на месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб. Это подчеркивает важность быстрого реагирования на подобные угрозы и координации действий различных служб для обеспечения безопасности граждан. Ситуация была напряженной, и власти делали все возможное для минимизации последствий.

Утром 23 сентября Собянин сообщил, что в течение ночи было сбито не менее десятка дронов, которые летели в сторону Москвы. Некоторые из них были уничтожены над Реутовом, где произошло повреждение автомобилей, но, к счастью, обошлось без человеческих жертв. Тем не менее, атаки беспилотников привели к введению временных ограничений в работе аэропорта Шереметьево, что сказалось на расписании рейсов: десятки из них были перенесены или отменены.

По данным Министерства обороны России, в течение ночи была отражена атака не только на Москву, но и на другие регионы страны. В частности, силы ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников в таких областях, как Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ростовская, Рязанская, Самарская и Саратовская. Это говорит о том, что угроза со стороны беспилотников остается актуальной не только для столицы, но и для других регионов России.