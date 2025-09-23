Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые направлялись к столице.

Информация была опубликована в его канале в мессенджере MAX, где Сергей Семенович также отметил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков. С момента начала масштабной атаки беспилотников на Москву, которая стартовала в понедельник вечером, было сбито уже 34 дрона.

Эти инциденты подчеркивают важность и эффективность работы системы противовоздушной обороны Минобороны России, которая успешно справляется с угрозами, исходящими от беспилотников. ПВО демонстрирует свою готовность и способность защищать воздушное пространство столицы, что является важным аспектом национальной безопасности.

В условиях современных конфликтов использование беспилотников стало обычным явлением. Они могут выполнять различные задачи — от разведки до нанесения ударов. Однако для защиты граждан и инфраструктуры необходимо эффективно противодействовать этим угрозам. Власти Москвы и Министерство обороны активно работают над улучшением системы ПВО, что позволяет своевременно реагировать на возникающие угрозы.

Работа экстренных служб на месте падения обломков БПЛА также свидетельствует о высоком уровне готовности к чрезвычайным ситуациям. Специалисты быстро и профессионально реагируют на такие инциденты, обеспечивая безопасность граждан и минимизируя возможные последствия от падения обломков.

Собянин также подчеркнул важность информирования граждан о текущей ситуации. Открытое общение с населением позволяет людям быть в курсе событий и понимать, какие меры принимаются для обеспечения их безопасности. Это создает атмосферу доверия между властями и жителями столицы, что особенно важно в условиях неопределенности.