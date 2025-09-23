Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Вторник 23 сентября

10:09Чем грозит сделка вслепую при сдаче жилья в аренду – ответила юрист 09:58Valve удалила из Steam вредоносную игру, укравшую криптовалюту на 150 тысяч долларов 09:51Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице 09:44Реальные суперспособности: генетические особенности, меняющие восприятие мира 09:26За кулисами идеального образа: цена внешней привлекательности в современных отношениях 08:57Фестиваль театре и кино "Амурская осень" назвал лучшие фильмы и спектакли 08:49Нзазван баснословный гонорар Лолиты за концерт – выступление по цене квартиры в Москве 08:14Жизнь в расцвете сил: почему не стоит откладывать яркие моменты на потом 06:51Что нельзя делать 23 сентября в День Петра и Павла Рябинников – история, приметы и традиции 03:32Золотистый киви оказался эффективнее витамина С по влиянию на психическое здоровье 00:14Россияне стали проявлять повышенный интерес к ипотеке сроком на несколько месяцев 21:27Ужин, который крадет ваш сон: диетологи раскрыли, какие продукты мешают вам просыпаться бодрым 20:26Собянин: ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву 20:21Что носить этой осенью? Главные цвета, которые сделают ваш гардероб самым стильным 19:25Готовьте кошельки: октябрь 2025 принесет небывалое богатство трем знакам Зодиака 18:34Прорыв в мире сна за 120 секунд: как техника пилотов научит вас засыпать мгновенно, где бы вы ни были? 17:16Забытый ключ к гармонии: как одно "золотое" правило Конфуция может перевернуть все ваши отношения? 16:28Прорыв в онкологии: превращение раковых клеток в здоровые 16:21"Никогда не пейте из стаканов и не пользуйтесь кофеваркой": бывший работник отеля рассказал, какие 5 предметов в номере на самом деле самые грязные 15:42Паника в родительских чатах: всех переводят в мессенджер Max: что делать, если вы еще не там? 15:26Как кассиры в супермаркетах узнают, богатый вы человек или бедный? 14:08Тома Холланда увезли в больницу прямо со съемок фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" 13:37Покупателей недвижимости предупредили о рисках лишиться квартиры и денег из-за мошенников 13:29Ильсура Метшина переизбрали мэром Казани 13:24Как распознать причину боли по ее расположению в теле? 13:14Сон влияет на ощущение возраста: наука раскрывает секреты 12:49"Я ни о чем не жалею": Киркоров отреагировал на резонансное заявление Пугачевой об их браке 12:35В СССР не было панических атак – все пили этот простой напиток от стресса 11:08К 2028 году планета Земля станет моложе – названа причина удивительной аномалии 10:14Тест: Сколько Золотых мячей у Месси, Пеле и других легенд футбола? 10:11Адвокат оценил шансы жены Селиванова из "Реальных пацанов" вернуть деньги за проданную квартиру 09:24Колбаса как фактор риска рака кишечника: анализ медицинских данных 08:57Ученые рассказали о везении: как ваше сознание создает удачу 08:49Россиян предупредили о правовых последствиях за нарушения при сдаче квартиры 08:46Как управлять собой и ситуацией: простые техники из спецшкол ФСБ 08:21Утренний холодный душ – скрытая угроза для сосудов мозга 06:49Что нельзя делать 22 сентября в день святого Иосифа – история праздника и традиции 03:14Извержение вулкана стало причиной холодных зим – неожиданное открытие 00:23Исследование показало, что какао обладает удивительной пользой для пожилых людей 16:445 недорогих способов вернуть первозданный вид любимой расческе 14:19Как приготовить маринованную капусту на зиму – проверенные рецепты популярного блюда 12:03Безопасно ли оставлять зарядное устройство в розетке? Ответил эксперт 10:27Составлен "переводчик" с женского на мужской – список фраз вас удивит 06:17Что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября в день рождения Святой Богородицы 03:53Главный урок "Интервидения": для чего Москва провела дорогостоящий конкурс песни 03:16Новое исследование помогло найти способ победить навязчивое желание перекусить 00:18Победителем конкурса "Интервидение" в Москве стал певец из Вьетнама Дык Фук 00:09Представлен инновационный шагающий по лестницам пылесос — будущее уже наступило 22:02Мизулина поддержала: SHAMAN снял свою кандидатуру с конкурса "Интервидение" 21:31Международный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице
69

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые направлялись к столице.

Информация была опубликована в его канале в мессенджере MAX, где Сергей Семенович также отметил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков. С момента начала масштабной атаки беспилотников на Москву, которая стартовала в понедельник вечером, было сбито уже 34 дрона.

Эти инциденты подчеркивают важность и эффективность работы системы противовоздушной обороны Минобороны России, которая успешно справляется с угрозами, исходящими от беспилотников. ПВО демонстрирует свою готовность и способность защищать воздушное пространство столицы, что является важным аспектом национальной безопасности.

В условиях современных конфликтов использование беспилотников стало обычным явлением. Они могут выполнять различные задачи — от разведки до нанесения ударов. Однако для защиты граждан и инфраструктуры необходимо эффективно противодействовать этим угрозам. Власти Москвы и Министерство обороны активно работают над улучшением системы ПВО, что позволяет своевременно реагировать на возникающие угрозы.

Работа экстренных служб на месте падения обломков БПЛА также свидетельствует о высоком уровне готовности к чрезвычайным ситуациям. Специалисты быстро и профессионально реагируют на такие инциденты, обеспечивая безопасность граждан и минимизируя возможные последствия от падения обломков.

Собянин также подчеркнул важность информирования граждан о текущей ситуации. Открытое общение с населением позволяет людям быть в курсе событий и понимать, какие меры принимаются для обеспечения их безопасности. Это создает атмосферу доверия между властями и жителями столицы, что особенно важно в условиях неопределенности.

Шоу-бизнес в Telegram

23 сентября 2025, 09:51
Фото: Mos.ru
Канал Сергея Собянина в мессенджере MAX✓ Надежный источник

Собянин: ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву

Собянин: ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву
Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку семи беспилотников на Москву, предотвратив повреждения, но инцидент все же привел к временным сбоям в работе нескольких аэропортов. ПВО Министерства обороны РФ успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, направленных на столицу.

Ильсура Метшина переизбрали мэром Казани

Ильсура Метшина переизбрали мэром Казани
Депутаты Казанской гордумы на I заседании нового созыва выбрали мэром Ильсура Метшина, который руководит городом на протяжении последних 20 лет. В этом году главу администрации города выбирали по новой процедуре. Помимо Метшина, на данный пост претендовали Александр Комисаров и Роза Гайнутдинова. Комиссия во главе с руководителем администрации раиса РТ Асгатом Сафаровым рассмотрела претендентов и провела рейтинговое голосование. Также кандидатов утвердил раис Татарстана Рустам Минниханов. В результате голосования, Метшин получил 41 голос депутатов Казгордумы, Комиссаров – 4, Гайнутдинова – один. Ильсур Метшин – мэр Казани с 2005 года.

Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития

Российский атом удержал высокие позиции в рейтинге устойчивого развития
Приверженность "зеленым" стандартам в российской атомной промышленности получила весомое подтверждение. Российская атомная отрасль получила подтверждение высокого рейтинга в области экологии, социальной ответственности и управления.

Андрей Воробьев встретился с участниками программы для бойцов СВО в Подмосковье

Андрей Воробьев встретился с участниками программы для бойцов СВО в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками образовательной программы "Герои Подмосковья", предназначенной для бойцов СВО, вернувшихся к гражданской жизни. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного правительства. Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры» и является региональным продолжением федеральной инициативы «Время Героев», запущенной по поручению президента РФ.

Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города"

Эксперты обсудят развитие умных мегаполисов на форуме "Облачные города"
17 сентября в Москве пройдет форум "Облачные города", организованный столичным Департаментом информационных технологий. На этом мероприятии эксперты обсудят стратегии развития умных мегаполисов, а также современные технологические тренды, которые будут определять будущее городов в ближайшие 20 лет.

Выбор читателей

22/09ПндВ СССР не было панических атак – все пили этот простой напиток от стресса 22/09ПндГотовьте кошельки: октябрь 2025 принесет небывалое богатство трем знакам Зодиака 21/09ВскСоставлен "переводчик" с женского на мужской – список фраз вас удивит 22/09ПндКак кассиры в супермаркетах узнают, богатый вы человек или бедный? 21/09ВскБезопасно ли оставлять зарядное устройство в розетке? Ответил эксперт 22/09Пнд"Я ни о чем не жалею": Киркоров отреагировал на резонансное заявление Пугачевой об их браке