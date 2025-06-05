В парке "Зарядье" покажут лучшие советские и российские фильмы

Парк снова станет точкой притяжения для тех, кто ценит классическое кино и живое общение о нем.

Москва этим летом вновь становится площадкой для масштабного культурного события. На выходных и праздничных днях до начала сентября в парке "Зарядье" проходит проект "Кинолето", объединивший десятки знаковых фильмов отечественного кинематографа под открытым небом — вернее, под легендарной стеклянной корой.

В рамках проекта зрителям предложат 30 лент из архивов Госфильмофонда, "Мосфильма", Москино и Музея кино. Программа охватывает широкий спектр жанров: от легких комедий до серьезных драм, от космической тематики до военных сюжетов и социальных зарисовок. Все показы проходят в необычном формате — с 35-миллиметровой плёнки с помощью мобильной проекционной установки. Каждый сеанс сопровождается живым вступлением: ленты представляют именитые режиссеры, актеры, критики и деятели культуры.

Организаторы приурочили ряд показов к важным датам. Так, ко Дню России 12 июня был представлен анимационный фильм "Князь Владимир". К 22 июня, в День памяти и скорби, зрители увидят признанные произведения о войне: "Летят журавли" и "Брестскую крепость". К 8 июля, Дню семьи, любви и верности, выбраны фильмы с акцентом на человеческие отношения — "Любовь и голуби", "Родня", "Мужики!" и другие. День молодежи (29 июня) отметится показа контрастной парой лент — "Курьер" и "Питер FM". В День флага 22 августа прозвучит история "Добровольцев", а "Ночь кино" 23 августа — это шанс пересмотреть культовую комедию "Человек с бульвара Капуцинов".

Кульминацией сезона станет программа, посвященная Дню города. Гостям столицы предложат тройной кинопортрет Москвы в трех эпохах: "Москва слезам не верит", "Еще раз про любовь" и "Три тополя на Плющихе".

"Кинолето" в "Зарядье" стало частью городского культурного марафона "Лето в Москве". Программа продолжается второй год подряд и с каждым сезоном становится всё насыщеннее. Вход на все мероприятия свободный, а расписание доступно на официальных ресурсах.