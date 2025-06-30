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Андрей Воробьев: доступная среда должна быть нормой – от подъезда до парка

Андрей Воробьев: доступная среда должна быть нормой – от подъезда до парка
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл совещание с главами муниципалитетов и правительством региона, посвятив его теме доступной среды, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

Воробьев подчеркнул, что удобная и безопасная инфраструктура должна быть повсеместно — в жилых зонах, соцобъектах, парках и транспорте — и учитывать потребности людей с инвалидностью, пожилых, родителей с колясками, а также пешеходов и велосипедистов.

«Мы уделяем внимание реабилитации и интеграции бойцов СВО, и для них крайне важны условия безбарьерной среды. Но это касается и мам с колясками, и детей на самокатах, и пожилых. Сегодня это наши стандарты – от тротуара до поликлиники»,

— отметил губернатор Подмосковья.

В Подмосковье проживают более 11 тыс. инвалидов-колясочников, свыше 145 тыс. мам с колясками и 258 тыс. граждан старше 80 лет. Создание комфортной среды – приоритет региональной политики, оно проходит в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По данным пресс-службы правительства региона, свыше 60 объектов уже адаптированы под нужды ветеранов СВО, ещё 100 — в работе. В рамках программы модернизируют подъезды, дворы, тротуары, санузлы, создают пандусы, поручни, широкие проходы без порогов. Замечания и предложения от жителей обрабатываются через «Добродел» — теперь для этого выделена отдельная категория обращений.

В сфере здравоохранения новые ФАПы, амбулатории и больницы строятся по региональному стандарту доступности. За три года капитально отремонтировано 49 объектов. В сфере благоустройства реализованы проекты в Серпухове, Зарайске, Красногорске, Солнечногорске и других городах. Все они соответствуют 12 критериям доступности – от тактильных указателей до туалетных модулей.

Во дворах с 2022 года благоустроено более 3,5 тыс. пешеходных маршрутов и территорий, в этом году планируют ещё свыше 1,1 тыс. объектов. Работы не принимаются без соблюдения требований доступности. Кроме того, только в этом году в Подмосковье предусмотрено строительство 162 км новых тротуаров и дооснащение более 100 светофорных объектов.

90% автобусов «Мострансавто» и все новые автовокзалы соответствуют требованиям доступности. Железнодорожные станции оборудуют лифтами, пандусами, туалетами, табличками со шрифтом Брайля. На МЦД-4 и других направлениях работают современные поезда «Иволга».

Такси также адаптированы — при необходимости водители оказывают помощь при посадке, допускается бесплатный провоз собак-проводников и кресел-колясок. За 5 месяцев 2024 года совершено более 300 тыс. поездок для граждан с ограниченными возможностями.

С 2022 года построено 7 разноуровневых ж/д переходов, полностью адаптированных для маломобильных граждан. В планах – ещё шесть.

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30 июня 2025, 21:07
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