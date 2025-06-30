Как в парках столицы заботятся о сохранении биоразнообразия птиц и животных

В столице России забота о биоразнообразии животных и птиц становится важной частью городской экологии. В зеленых зонах Москвы регулярно проводятся охранные мероприятия, направленные на защиту местной фауны.

Одним из приоритетных направлений является создание комфортных условий для птиц, особенно для утят. На водоемах, где отсутствует естественная береговая линия, устанавливаются пологие помосты, позволяющие птенцам безопасно выходить на сушу. В 2023 году в Москве было 47 прудов, подходящих для гнездования пернатых, а в 2024 году их число увеличится до 63.

Природные парки столицы отличаются разнообразием видов животных. Здесь обитает более трех тысяч видов млекопитающих, включая ласок, ежей, зайцев и бобров. Некоторые из них, такие как куница, являются уникальными для мегаполиса. Птицы также радуют глаз посетителей: в парках можно встретить как обычных голубей и воробьев, так и редкие виды, занесенные в Красную книгу Москвы, такие как совы и ястребы-тетеревятники.

В природно-историческом парке "Москворецкий" можно наблюдать редкие гнездящиеся виды, такие как хохлатая чернеть и чомга. В парках "Царицыно" и "Тушинский" обитает самый крупный дятел столицы — желна. Для любителей взаимодействия с природой в парках установлены специальные аппараты для покупки корма для животных и птиц. Однако биологи настоятельно рекомендуют избегать подкармливания пернатых в летний период без необходимости, так как это может нарушить их естественные инстинкты и привести к зависимости от человека.

Регулярные охранные мероприятия проводятся в зеленых зонах столицы для защиты биоразнообразия. Например, в Парке Горького работает программа по экологическому развитию, где зоологи и орнитологи следят за состоянием живой природы. На Воробьевых горах созданы ремизы — труднодоступные участки для гнездования животных и питания насекомых. В зоне отдыха "Терлецкая дубрава" проводятся экскурсии и лекции о сохранении птиц и соблюдении тишины в период гнездования.

Особое внимание уделяется охране редких видов растений. На территории национального парка "Лосиный Остров" растут такие виды, как медуница неясная и страусник обыкновенный. В Красную книгу Москвы занесены 573 редких вида растений, животных и грибов.

Проект "Парки Москвы" — это масштабная инициатива, направленная на сохранение уникальных экосистем и создание комфортных зон отдыха для жителей столицы. В ведении Департамента культуры Москвы находятся 53 зеленые территории, включая парки и усадьбы. Эти места становятся центрами не только для активного отдыха, но и для знакомства с природой и культурой города. Таким образом, забота о биоразнообразии в парках Москвы становится важной частью городской жизни, способствуя гармонии между человеком и природой.