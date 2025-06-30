Как в парках столицы заботятся о сохранении биоразнообразия птиц и животных

Одним из приоритетных направлений является создание комфортных условий для птиц, особенно для утят. На водоемах, где отсутствует естественная береговая линия, устанавливаются пологие помосты, позволяющие птенцам безопасно выходить на сушу. В 2023 году в Москве было 47 прудов, подходящих для гнездования пернатых, а в 2024 году их число увеличится до 63.
Природные парки столицы отличаются разнообразием видов животных. Здесь обитает более трех тысяч видов млекопитающих, включая ласок, ежей, зайцев и бобров. Некоторые из них, такие как куница, являются уникальными для мегаполиса. Птицы также радуют глаз посетителей: в парках можно встретить как обычных голубей и воробьев, так и редкие виды, занесенные в Красную книгу Москвы, такие как совы и ястребы-тетеревятники.
В природно-историческом парке "Москворецкий" можно наблюдать редкие гнездящиеся виды, такие как хохлатая чернеть и чомга. В парках "Царицыно" и "Тушинский" обитает самый крупный дятел столицы — желна. Для любителей взаимодействия с природой в парках установлены специальные аппараты для покупки корма для животных и птиц. Однако биологи настоятельно рекомендуют избегать подкармливания пернатых в летний период без необходимости, так как это может нарушить их естественные инстинкты и привести к зависимости от человека.
Регулярные охранные мероприятия проводятся в зеленых зонах столицы для защиты биоразнообразия. Например, в Парке Горького работает программа по экологическому развитию, где зоологи и орнитологи следят за состоянием живой природы. На Воробьевых горах созданы ремизы — труднодоступные участки для гнездования животных и питания насекомых. В зоне отдыха "Терлецкая дубрава" проводятся экскурсии и лекции о сохранении птиц и соблюдении тишины в период гнездования.
Особое внимание уделяется охране редких видов растений. На территории национального парка "Лосиный Остров" растут такие виды, как медуница неясная и страусник обыкновенный. В Красную книгу Москвы занесены 573 редких вида растений, животных и грибов.
Проект "Парки Москвы" — это масштабная инициатива, направленная на сохранение уникальных экосистем и создание комфортных зон отдыха для жителей столицы. В ведении Департамента культуры Москвы находятся 53 зеленые территории, включая парки и усадьбы. Эти места становятся центрами не только для активного отдыха, но и для знакомства с природой и культурой города. Таким образом, забота о биоразнообразии в парках Москвы становится важной частью городской жизни, способствуя гармонии между человеком и природой.