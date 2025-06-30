В "Лужниках" пройдет спортивный фестиваль для всей семьи "Игры Москвы"

В олимпийском комплексе "Лужники" 5 июля пройдет масштабный спортивный фестиваль "Игры Москвы", который станет настоящим праздником для всей семьи.

Мероприятие организовано при поддержке Департамента спорта столицы и приурочено к Дню московского спорта. Фестиваль обещает удивить разнообразием активностей и привлечь внимание как детей, так и взрослых.

Одной из ключевых частей программы станут семейные эстафеты под названием "Мама, папа, я!". Эти соревнования предназначены для команд с детьми в возрасте от шести до 15 лет. Участники смогут продемонстрировать свои навыки в забавных конкурсах на скорость и координацию. Каждый ребенок получит памятный приз, что добавит радости и удовольствия от участия в мероприятии. Атмосфера праздника и дружеского соперничества создаст незабываемые воспоминания для всех участников.

Помимо этого, на фестивале будет организована полоса препятствий "Московские функциональные игры". Это испытание подходит как для команд, так и для индивидуальных спортсменов. Участникам предстоит преодолеть различные силовые и функциональные задачи, что станет отличным способом проверить свои физические способности.

Для молодежи предусмотрена программа "Юные титаны", которая разделена на три возрастные группы: 14–15, 16–17 и 18–23 года. Участники смогут пройти адаптированную полосу препятствий, а также выполнить задания на ловкость, силу и выносливость, вдохновленные популярным шоу "Титаны". В каждой категории будут определены победители, которые получат заслуженные награды.

Фестиваль также порадует любителей фитнеса открытыми чемпионатами по армрестлингу, жиму лежа и подъему бицепса. Эти соревнования пройдут под контролем опытных судей на профессиональных рингах, что гарантирует зрелищность и высокую конкуренцию.

В числе специальных гостей фестиваля окажутся известные спортсмены: двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, олимпийский чемпион Никита Крюков, хоккейная звезда Илья Ковальчук и победитель телепроекта "Титаны" Николай Бобылев. Они проведут мастер-классы, раздадут автографы и сфотографируются с желающими.

Фестиваль будет проходить с 11:00 до 18:00, а вход на мероприятие свободный. Для участия в некоторых соревнованиях необходима предварительная регистрация на официальном сайте.

"Игры Москвы" станут частью проекта "Лето в Москве", который объединяет множество мероприятий в столице. Посетители смогут не только встретиться со звездами спорта, но и поучаствовать в различных мастер-классах и коллективной тренировке по стретчингу. Этот проект, проходящий во второй раз, обещает быть более насыщенным и разнообразным, предлагая жителям города множество оригинальных и ярких мероприятий.