Григоренко: Подмосковье входит в число лидеров цифровизации среди российских регионов

Зампред правительства – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко высоко оценил уровень цифровой трансформации Московской области.

В рамках ПМЭФ-2025 он ознакомился с региональными ИТ-решениями, представленными на стенде Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Московская область входит в число регионов-лидеров по цифровизации в России. Это подтверждается не только количеством внедренных сервисов, но и их реальным эффектом для граждан», – сказал Дмитрий Григоренко.

Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, в Подмосковье реализуется более 40 ИИ-проект по восьми направлениям — от ЖКХ до здравоохранения. Только за последние четыре года экономический эффект от их внедрения превысил 2,5 млрд рублей.

«В 2022 году у нас было 9 ИИ-решений, начинали с расшифровки рентгеновских снимков, контроля питания в образовательных и социальных учреждениях, а сегодня уже 41 проект по 8 направлениям», – отметил Андрей Воробьев.

Кроме того, искусственный интеллект в Подмосковье уже обработал 4,8 млн обращений граждан, проанализировал данные 79 тыс. камер, выявляя и контролируя устранение правонарушений.

На стенде региона в рамках ПМЭФ-2025 также представили цифровые сервисы, в том числе интеллектуального бизнес-консультанта «Софию» и систему «ВсеСети» для онлайн-согласования топопланов при строительстве. Отдельное внимание было уделено системам контроля наружного освещения, школьного питания, незаконной парковки и запаркованности мусорных площадок, а также ИИ-распознаванию документов на региональном портале госуслуг.

ПМЭФ-2025 проходит с 18 по 21 июня.