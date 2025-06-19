Федеральный экологический оператор и Правительство Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение было подписано на ПМЭФ-2025.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) 19 июня было заключено соглашение о партнерстве между Правительством Ярославской области и Федеральным экологическим оператором (ФГУП «ФЭО»), который входит в структуру госкорпорации «Росатом».

Документ направлен на объединение усилий по реализации проектов, касающихся обращения с отходами I и II классов опасности, которые образуются у населения, а также на задачи по охране окружающей среды.

Соглашение подписали руководитель ФГУП «ФЭО» Максим Погодин и глава региона Михаил Евраев.

Основные направления сотрудничества включают совместную работу над проектами в сфере обращения с опасными отходами. ФЭО совместно с региональными властями планирует разработать детальный план по расширению сети пунктов приема опасных отходов от граждан – в первую очередь, ртутных ламп и батареек. Кроме того, важной частью совместной работы станет проведение образовательных и информационных кампаний, призванных повысить уровень экологического сознания жителей региона и сформировать ответственное отношение к потреблению.

Губернатор Михаил Евраев подчеркнул значение подписанного соглашения для обеспечения безопасного обращения с такими распространенными опасными отходами, как батарейки и ртутные лампы. Он отметил, что создание удобных и доступных пунктов приема от граждан – ключевой шаг. Регион намерен расширить существующую инфраструктуру, для чего в данный момент проводится полная инвентаризация всех имеющихся пунктов сбора.

Генеральный директор ФЭО Максим Погодин акцентировал внимание на негативных последствиях попадания отработанных батареек и ртутных ламп на обычные свалки. Он подчеркнул необходимость развития специализированной инфраструктуры сбора, делая ее максимально удобной для каждого гражданина, а также важность широкого информирования населения о правилах правильной утилизации таких отходов.