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В Московской области появится завод по выпуску авиакомпонентов

В Московской области появится завод по выпуску авиакомпонентов
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Завод по производству компонентов для гражданских самолётов иностранных марок появится в Ленинском округе Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на полях ПМЭФ-2025.

Предприятие разместится на территории Государственного индустриального парка «Титан». Инвестиции в строительство производственного комплекса составят не менее 15 млрд рублей, запуск намечен на 2030 год. На заводе создадут порядка 2,3 тыс. рабочих мест.

Проект реализует ГК «Протектор». Соглашение о строительстве предприятия подписали губернатор Андрей Воробьёв и учредитель, член правления ГК «Протектор», генеральный директор «Авиационного Центра» Александр Колбасов.

«Компания первой в России освоила капремонт шасси для Boeing и Airbus. Теперь в Подмосковье появится полноценное производство запчастей и компонентов — от шасси до двигателей. Это технологичный и значимый для экономики проект, который принесет региону миллиарды налоговых поступлений», — отметил Андрей Воробьев.

Также отмечается, что на заводе планируется выпускать детали из отечественных материалов и на российских станках. Производственные мощности охватят как серийный выпуск, так и ремонт: будет создано несколько цехов, включая агрегатно-сборочные и испытательные.

Как рассказали в пресс-службе правительства Подмосковья, ГК «Протектор» уже имеет опыт капитального ремонта шасси иностранных самолётов и начала выполнять международные заказы. Новый завод позволит расширить линейку — в том числе на двигатели CFM56-7 и детали для отечественных лайнеров.

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19 июня 2025, 14:10
Фото: правительство Московской области

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