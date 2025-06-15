Андрей Воробьев наградил медиков Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил медицинских работников региона с профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие здравоохранения. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Московской области.

В Подмосковье трудятся свыше 107 тыс. медиков, в том числе более 26 тыс. врачей. В ходе торжественной церемонии Воробьев вручил государственные и областные награды заслуженным специалистам отрасли.

По словам губернатор региона, системная работа по модернизации отрасли продолжается в рамках национальных и президентских программ. Строятся новые медцентры, внедряются технологии искусственного интеллекта, что позволяет врачам сосредоточиться на профессиональных задачах.

«Хочу поблагодарить всех медработников, наших дорогих медсестер, участковых терапевтов, врачей общей практики, коллективы, которые за вами стоят – вы делаете очень важную работу. Каждый человек мечтает жить долго и счастливо, а здоровье во многом и является источником счастья», – отметил Андрей Воробьев.

По данным пресс-службы правительства Подмосковья, почётные награды получили представители различных медучреждений, в том числе кардиолог Светлана Рогозина, глава ТЦМК Игорь Макаров, главврач Ступинской больницы Ольга Гребнева и терапевт Лариса Попкова. Также вручены благодарности губернатора и знаки отличия за заслуги в здравоохранении.

В регионе в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» реализуется широкий спектр мер поддержки медиков — от соципотеки до премий и компенсаций. Только в 2025 году в область принято свыше 4 тыс. новых специалистов. Также подмосковные врачи продолжают оказывать помощь в зоне СВО и в новых регионах.