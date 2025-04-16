Непубличный сенатор

Самочувствие Петросяна ухудшилось Тесты Сын поставил на место зарвавшуюся Собчак Игры Сонник

Топ новостей недели

Появились данные о сносе 150-милионного особняка Пугачевой: Глаза закрывали на многоеПоявились данные о сносе 150-милионного особняка Пугачевой: Глаза закрывали на многое Павел Буре язвительно отреагировал на рекорд ОвечкинаПавел Буре язвительно отреагировал на рекорд Овечкина Состояние заболевшей Семенович резко ухудшилосьСостояние заболевшей Семенович резко ухудшилось После возращения к Долиной квартиры всплыла важная деталь: Ключевое значение для делаПосле возращения к Долиной квартиры всплыла важная деталь: Ключевое значение для дела Дочь вернувшегося домой Ефремова устроила жесткий разносДочь вернувшегося домой Ефремова устроила жесткий разнос

Лента новостей

Среда 16 апреля

13:55Иосиф Пригожин неожиданно вылил всю неприглядную правду о закулисье шоу-бизнеса 13:41"Стальные нервы": как живет родившая без мужа пианистка Цымбалюк-Романовская 13:40Непубличный сенатор 13:13Певица Алсу появилась на премии в бриллиантах по цене квартиры в Москве 11:50Пугачева публично обратилась к бывшему мужу по важному делу 11:07Леонид Агутин сделал заявление об алкоголизме 10:21Куда сходить в Москве: афиша c 18 по 25 апреля 10:17Агата Муцениеце неожиданно отреагировала на упоминание о сыне 09:37Воробьёв предложил масштабировать подмосковный сервис подключения объектов к сетям на всю страну 09:29Дочь Стриженовых случайно раскрыла семейную тайну 06:52Звездный стилист Зверев лишил своего сына квартиры: ночует в сарае на старом матрасе 03:08Родственники смертельно больного короля Карла III находятся в повышенной готовности 00:49Фаворитка Киркорова раскрыла тайны 19-летней невесты Лепса: Она уже прошла через многое 22:15Дайнеко раскрыла подробности предстоящей свадьбы: Никаких традиций 21:54Появились новые данные о принципиальном конфликте Лолиты и Киркорова 21:25Измотанная выходками мужа Кудрявцева сделала заявление о разводе 19:58Седокова после смерти бывшего мужа публично призналась в чувствах к молодому актеру 17:5918-летний сын Булановой угодил в серьезную передрягу: Драка и преследование 16:37Обнародованы первые слова внезапно появившегося в Сети Ефремова 15:52Пережившая жуткую травлю Загитова вынесла нападавшим последнее предупреждение 14:37Нюша откровенно рассказала о своей личной жизни после развода: Потеряны смыслы 14:01Галкин* и Пугачева прилюдно облабызали друг друга 12:17Взять на карандаш: в России фиксируют имена артистов, поздравивших с днем рождения беглую Пугачеву 11:52Лолита публично сделала непристойное предложение молоденькому певцу 10:30Татьяна Брухунова готовится к рождению третьего ребенка 10:16Бородина и ее избранник экономят на будущей свадьбе: Половину гостей убрали 09:48Стало известно, сколько Галкин* зарабатывает за границей: внушительная цифра 09:34"Могла бы вырастить троих": Цымбалюк-Романовская высказалась о детях от Джигарханяна 09:15Приплыли: муж-иноагент выставил Пугачеву прямо в день ее рождения 08:42Жена Петросяна открыто заговорила о болезни юмориста 06:22Поклонники разнесли голосившую о помощи Кудрявцеву 03:02Киркоров станет отцом в третий раз 00:27Стало известно о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна: возможна трансплантация сердца 22:03Самбурскую сбили на пешеходном переходе в центре Москвы 21:11Водонаева страдает после бессонной ночи из-за проделок сына: Ужасно себя чувствую 20:05Билан опозорился на глазах у легендарного композитора: Это было стыдно 19:36Попавшему в неприятности Харламову срочно потребовалась помощь медиков 18:27Родившая первенца Заворотнюк обратилась к покойной матери с тревожными словами 17:38Возмущенный сын поставил на место зарвавшуюся Собчак: Запомни раз и навсегда 16:34Букингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещи 15:56Готовящаяся к свадьбе Бородина оказалась близка к провалу: Такого безумия не видели давно 14:33От царских будуаров до "Слова пацана": уникальная коллекция киносклада "Жар-птица" 13:51От Мишки в невесомости до свитера Пересильд: уникальная коллекция Музея космонавтики раскрывает секреты 12:36Скрытный Малахов отважился показать самое важное 11:33Самочувствие заболевшего Петросяна значительно ухудшилось 10:55Олег Газманов чудом спасся от пожара 10:10Скандал в "Сто к одному": Александра Гуревича унизили в юбилейном выпуске 10:05Лера Кудрявцева взвыла от отчаяния в соцсетях 09:57Лолита нашла простой способ выживания на пенсию в 27 тысяч рублей 09:56"Я развелась и снова вышла замуж": Лорак официально уведомила о переменах в жизни
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Непубличный сенатор

Непубличный сенатор
109

Тульские эксперты отдают предпочтение в рейтингах тем, кто улучшал качество жизни жителей.

"Дмитрий Савельев однозначно является крайне влиятельной фигурой не только в тульской, но и в российской политике, – заявил однажды на подведении итогов регионального рейтинга "Тульская могучая сотня" редактор издания "SM News" Дмитрий Синяев, объясняя, почему парламентарий вошел в его верхние строчки. Он подчеркнул, что эксперты включают в ежегодно составляемый ИА "Тульская пресса" рейтинг прежде всего тех персон, кто в течение минувшего года наиболее активно занимался развитием Тульской области и улучшением качества жизни туляков.

"Мы не можем сказать, что Савельев известен, как яркий оратор, активный пользователь соцсетей или участник различных политических ток-шоу, – заявил представитель медиа. – Сенатору удается избежать публичности".

Но при этом, как отметил эксперт, по эффективности своей работы, направленной на то, чтобы тулякам жилось лучше, сенатор являлся одним из самых заметных в регионе.

Со словами эксперта были солидарны многие эксперты рейтинга. Обвиненный в августе 2024 года в причастности к уголовному преступлению и лишенный сенаторских полномочий, Дмитрий Савельев более двадцати лет представлял интересы Тульской области в высших органах власти: сначала в Государственной думе, а в октябре 2016 года он стал сенатором от этого региона.


Его можно было заметить, например, на торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию Тульской областной Думы, праздновании Дня оружейника и церемонии оглашения ежегодного Послания Губернатора, вместе с коллегой-сенатором Игорем Панченко Савельев участвовал в праздновании Дня города и заседаниях Тульской областной Думы. Но как отмечали тульские журналисты, политик всегда предпочитал официальным и протокольным мероприятиям практические дела, особенно в непростые для страны и его региона времена.

Так, в условиях сложной эпидемиологической обстановки сенатор принимал участие в организации разворачивания в ускоренном режиме госпиталей для лечения больных коронавирусом, в получении медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для медиков, в том числе для работы в "красной" зоне, в ремонте фельдшерско-акушерских пунктов. В руководстве области заслуженно отметили его персональный вклад в борьбу с опасным заболеванием: Савельеву была вручена региональная медаль "За самоотверженность и единство".

Наряду с помощью региону в ковидный период, сенатор Савельев решал, конечно же, и частные вопросы туляков, связанных с пандемией, оказывал помощь в госпитализации и проведении тестирования на коронавирус. Так, к Савельеву обратилась жительница Тулы с просьбой оказать содействие в скорейшей госпитализации её четырехлетнего внука в связи с его тяжелым состоянием здоровья и подозрением на коронавирус. В результате ребенка в тот же день госпитализировали в ГУЗ "Городская больница №1 г.Тулы". Житель города Щекино обратился с просьбой помочь в проведении теста на коронавирус у всех членов его семьи в связи с продолжительным ожиданием медработника более пяти дней, что также было организовано в течение одного дня.

Туляки, зная о манере сенатора решать вопросы не через помощников, а самому, в оперативном порядке, чаще всего напрямую адресовали ему вопросы, связанные с различными направлениями сферы здравоохранения. Много обращений было связано с возможностью получения высококвалифицированной консультации узких специалистов: невролога, онколога, эндокринолога. В основном, такие вопросы волновали людей пенсионного возраста, которым в условиях пандемии и карантинных ограничений особенно сложно было попасть к врачам.

Одна из жительниц Тулы попросила организовать на дому прием невролога для мужа, перенесшего несколько тяжелых операций. Другой вопрос касался госпитализации женщины в стационар для обследования и оформления группы инвалидности. Савельев оперативно оказал помощь в решении всех поступивших обращений.

Как говорил французский ученый Глеб Паскаль, лучшее в добрых делах – это желание их утаить. Такой стиль сенатора – не афишировать то, что он делал, как раз и отметил эксперт рейтинга "Тульская могучая сотня" Дмитрий Синяев. С другой стороны, добрые дела не остаются незамеченными. О них сообщали и журналисты, и в письмах о своей поддержке до сих пор пишут парламентарию простые люди. Причастность Савельева к инкриминируемым ему событиям пока не доказана, на этот вопрос ответит, безусловно, суд. Однако независимо от этого, о вкладе Савельева в развитие Тульской области однозначно никогда не будет двух точек зрения.

Шоу-бизнес в Telegram

16 апреля 2025, 13:40
Фото: Youtube / @Fujida_Travel
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Воробьёв предложил масштабировать подмосковный сервис подключения объектов к сетям на всю страну

Воробьёв предложил масштабировать подмосковный сервис подключения объектов к сетям на всю страну
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил распространить на федеральный уровень подмосковный опыт ускоренного подключения объектов строительства к инженерным сетям. По сообщению пресс-службы правительства Подмосковья, инициатива была представлена на заседании президиума Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина, посвященном развитию инфраструктуры.

От царских будуаров до "Слова пацана": уникальная коллекция киносклада "Жар-птица"

От царских будуаров до "Слова пацана": уникальная коллекция киносклада "Жар-птица"
Киносклад "Жар-птица" является крупнейшим в стране поставщиком костюмов и реквизита для киноиндустрии. Киносклад "Жар-птица", занимающий лидирующие позиции в России по объему коллекций для кинопроизводства и различных мероприятий, обладает уникальным собранием реквизита, сообщается в публикации "Утро.

От Мишки в невесомости до свитера Пересильд: уникальная коллекция Музея космонавтики раскрывает секреты

От Мишки в невесомости до свитера Пересильд: уникальная коллекция Музея космонавтики раскрывает секреты
Коллекция Музея космонавтики постоянно пополняется. Московский Музей космонавтики на ВДНХ приглашает посетителей погрузиться в захватывающую историю покорения космического пространства, предоставляя возможность осмотреть орбитальную станцию и увидеть ранее засекреченные разработки, сообщает "Утро.

Почти тысяча подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдана с начала 2025 года

Почти тысяча подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" выдана с начала 2025 года
В Подмосковье с начала 2025 года почти тысяча семей выбрала подарочный набор "Я родился в Подмосковье!" в рамках мер социальной поддержки при рождении ребенка, сообщил заместитель председателя правительства региона – министр здравоохранения Максим Забелин. "В подарочном наборе собраны: одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены — всего более 50 самых необходимых предметов.

Отмена отмены: вернется ли хризотил в США?

Отмена отмены: вернется ли хризотил в США?
Сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа в американских медиа началась буря обсуждений, связанных с его указами, высказываниями и грядущими назначениями. И, если традиционно острые вопросы гендерной идентичности, нелегальной миграции и международной политики получили широкое освещение в СМИ, то некоторые важные кадровые решения до поры до времени остались в тени.

Выбор читателей

14/04ПндБукингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещи 15/04ВтрПриплыли: муж-иноагент выставил Пугачеву прямо в день ее рождения 15/04ВтрСтало известно о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна: возможна трансплантация сердца 15/04ВтрВзять на карандаш: в России фиксируют имена артистов, поздравивших с днем рождения беглую Пугачеву 15/04ВтрСтало известно, сколько Галкин* зарабатывает за границей: внушительная цифра 14/04ПндВозмущенный сын поставил на место зарвавшуюся Собчак: Запомни раз и навсегда