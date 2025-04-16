Непубличный сенатор

Тульские эксперты отдают предпочтение в рейтингах тем, кто улучшал качество жизни жителей.

"Дмитрий Савельев однозначно является крайне влиятельной фигурой не только в тульской, но и в российской политике, – заявил однажды на подведении итогов регионального рейтинга "Тульская могучая сотня" редактор издания "SM News" Дмитрий Синяев, объясняя, почему парламентарий вошел в его верхние строчки. Он подчеркнул, что эксперты включают в ежегодно составляемый ИА "Тульская пресса" рейтинг прежде всего тех персон, кто в течение минувшего года наиболее активно занимался развитием Тульской области и улучшением качества жизни туляков.

"Мы не можем сказать, что Савельев известен, как яркий оратор, активный пользователь соцсетей или участник различных политических ток-шоу, – заявил представитель медиа. – Сенатору удается избежать публичности".

Но при этом, как отметил эксперт, по эффективности своей работы, направленной на то, чтобы тулякам жилось лучше, сенатор являлся одним из самых заметных в регионе.

Со словами эксперта были солидарны многие эксперты рейтинга. Обвиненный в августе 2024 года в причастности к уголовному преступлению и лишенный сенаторских полномочий, Дмитрий Савельев более двадцати лет представлял интересы Тульской области в высших органах власти: сначала в Государственной думе, а в октябре 2016 года он стал сенатором от этого региона.





Его можно было заметить, например, на торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию Тульской областной Думы, праздновании Дня оружейника и церемонии оглашения ежегодного Послания Губернатора, вместе с коллегой-сенатором Игорем Панченко Савельев участвовал в праздновании Дня города и заседаниях Тульской областной Думы. Но как отмечали тульские журналисты, политик всегда предпочитал официальным и протокольным мероприятиям практические дела, особенно в непростые для страны и его региона времена.

Так, в условиях сложной эпидемиологической обстановки сенатор принимал участие в организации разворачивания в ускоренном режиме госпиталей для лечения больных коронавирусом, в получении медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для медиков, в том числе для работы в "красной" зоне, в ремонте фельдшерско-акушерских пунктов. В руководстве области заслуженно отметили его персональный вклад в борьбу с опасным заболеванием: Савельеву была вручена региональная медаль "За самоотверженность и единство".

Наряду с помощью региону в ковидный период, сенатор Савельев решал, конечно же, и частные вопросы туляков, связанных с пандемией, оказывал помощь в госпитализации и проведении тестирования на коронавирус. Так, к Савельеву обратилась жительница Тулы с просьбой оказать содействие в скорейшей госпитализации её четырехлетнего внука в связи с его тяжелым состоянием здоровья и подозрением на коронавирус. В результате ребенка в тот же день госпитализировали в ГУЗ "Городская больница №1 г.Тулы". Житель города Щекино обратился с просьбой помочь в проведении теста на коронавирус у всех членов его семьи в связи с продолжительным ожиданием медработника более пяти дней, что также было организовано в течение одного дня.

Туляки, зная о манере сенатора решать вопросы не через помощников, а самому, в оперативном порядке, чаще всего напрямую адресовали ему вопросы, связанные с различными направлениями сферы здравоохранения. Много обращений было связано с возможностью получения высококвалифицированной консультации узких специалистов: невролога, онколога, эндокринолога. В основном, такие вопросы волновали людей пенсионного возраста, которым в условиях пандемии и карантинных ограничений особенно сложно было попасть к врачам.

Одна из жительниц Тулы попросила организовать на дому прием невролога для мужа, перенесшего несколько тяжелых операций. Другой вопрос касался госпитализации женщины в стационар для обследования и оформления группы инвалидности. Савельев оперативно оказал помощь в решении всех поступивших обращений.

Как говорил французский ученый Глеб Паскаль, лучшее в добрых делах – это желание их утаить. Такой стиль сенатора – не афишировать то, что он делал, как раз и отметил эксперт рейтинга "Тульская могучая сотня" Дмитрий Синяев. С другой стороны, добрые дела не остаются незамеченными. О них сообщали и журналисты, и в письмах о своей поддержке до сих пор пишут парламентарию простые люди. Причастность Савельева к инкриминируемым ему событиям пока не доказана, на этот вопрос ответит, безусловно, суд. Однако независимо от этого, о вкладе Савельева в развитие Тульской области однозначно никогда не будет двух точек зрения.