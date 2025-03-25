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Вопросы комплексного развития территорий и формирования комфортной городской среды обсудили на конференции в Москве

Вопросы комплексного развития территорий и формирования комфортной городской среды обсудили на конференции в Москве
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В "Доме на Брестской" 21 марта 2024 года прошла конференция "Поступательное развитие в градостроительстве: точки роста отрасли".

Комплексное развитие территорий (КРТ) один из ключевых инструментов создания и развития комфортной городской среды в городах. КРТ позволяет решать такие вопросы, как расселение ветхого и аварийного жилья, создание коммунальной инфраструктуры, строительства социальных объектов. В рамках конференции эксперты отметили, что

создание новых городских кварталов на месте бывших промышленных зон или ранее неиспользованных земель позволяет повышать качество жизни в городах.

По словам Марии Синичич, директора департамент комплексного развития территорий Минстрой РФ, проекты комплексного развития территорий отвечают и задачам формирования комфортной городской среды, а также повышения качества жизни россиян. Сегодня в рамках таких проектов строится не только жилье, но и вся необходимая социальная инфраструктура и даже транспортные объекты. Зачастую эта программа позволяет вернуть "выключенные " из активной городской жизни территории и создать на их месте полноценную городскую ткань с различными сценариями жизни.

"Коллектив ГБУ «ГлавАПУ» занимается разработкой проектов планировки, в том числе в рамках программы комплексного развития территорий. Благодаря этой программе на месте невостребованных производств и недостроенных объектов сегодня появляются новые кварталы с качественной архитектурой, развитой инфраструктурой и благоустроенными пространствами. В своей работе мы опираемся на современные принципы и методы проектирования и стремимся находить баланс между интересами города, инвесторов и будущих жителей. Наша цель — создание гармоничной городской среды, которая отвечает потребностям всех её пользователей. Участие в таких конференциях позволяет не только делиться накопленным опытом, но и перенимать лучшие практики коллег, что способствует дальнейшему развитию отрасли и повышению качества градостроительных решений", – рассказал Максим Гурвич, советник директора ГБУ "ГлавАПУ".

Одной из важных тем конференции стало развитие транспортной инфраструктуры, в том числе транспортных хабов. Спикеры отметили, что именно транспортные хабы играют важную роль в формировании облика комфортного и современного города.

"Конечной целью при реализации транспортных хабов, кроме удобной пересадки, является также формирование организованной сбалансированной застройки, учитывающей транспортное ядро. Такие хабы создают комфортные территории для пассажиров и пешеходов вблизи новых станций", – сообщил Евгений Лобурь, заместитель директора дирекции по ТПУ АО "СЗ "УЭЗ" (входящий в ГК "Мосинжпроект").

Генеральным партнером конференции выступил ГБУ «ГлавАПУ» (Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры), а официальным – АО "СЗ "УЭЗ" (входящий в ГК "Мосинжпроект").

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25 марта 2025, 15:00
Фото: пресс-служба
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