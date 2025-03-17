Губернатор Подмосковья рассказал о привлечении 250 водителей на автобусные маршруты

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с региональным правительством и руководством "Мострансавто" подчеркнул важность обновления подвижного состава и эффективной организации перевозок в разных районах области.

Транспортная компания "Мострансавто" с начала года привлекла более 250 новых водителей и вывела на маршруты 69 автобусов, сообщили в пресс-службе предприятия. Они могут рассчитывать на зарплату от 120 тыс. рублей, бесплатное проживание в общежитии и обучение в автошколе на категорию “D”.

Количество автобусов, находящихся в ремонте, сократилось на 18% благодаря усиленной работе ремонтных бригад и интеграции ремонтных баз с "Группой ГАЗ". В частности, увеличен штат специалистов, а на каждой базе "Мострансавто" создан склад запчастей.

«Подмосковье очень разное – есть удалённые территории, есть прилегающие к Москве, и везде перевозки имеют свою специфику. Это требует очень серьёзного анализа, обновления подвижного. Принят ряд решений, которые предполагают своевременный сервис, ремонт в автобусных парках, что позволяет нам большее количество транспортных средств выводить на линии», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По данным пресс-службы регионального правительства, в Подмосковье действует 1,9 тыс. маршрутов общественного транспорта, которые обслуживают 7,9 тыс. автобусов. На долю "Мострансавто" приходится 1,5 тыс. маршрутов и 5,4 тыс. автобусов, а ежегодный пассажиропоток компании достигает порядка 530 млн поездок. Регулярное обновление автопарка происходит в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Кроме того, в Подмосковье начал работу ситуационный центр на базе "Административно-пассажирской инспекции" (АПИ), который оперативно реагирует на жалобы пассажиров. Важной задачей остается оснащение автобусов стационарными валидаторами и турникетами, что позволит исключить использование мобильных терминалов, на работу которых поступают жалобы.

Ранее власти Подмосковья сообщили о запуске в «Доброделе» сервиса по отслеживанию автобусов онлайн.