Облик нового московского цирка станет знаком времени – архитектор Греков

Главный архитектор "Моспроект 4" Вадим Греков уверен, что проект нового цирка станет большим событием для Москвы.

Москвичи выбрали проект нового Большого Московского цирка, отличающийся ярким и праздничным дизайном, создающим весеннее настроение, – заявил Москве 24 Вадим Греков, управляющий директор и главный архитектор "Моспроект 4". По его словам, это станет знаковым объектом, отражающим динамику и масштабные изменения в городе. Проект, по мнению Грекова, станет важным событием для Москвы и ее жителей, и он намерен следить за его дальнейшей разработкой.

Изначально планировалось реконструировать старое здание цирка на проспекте Вернадского, однако, как отмечал Сергей Собянин, оно уже не отвечает современным требованиям комфорта. В голосовании на платформе "Активный гражданин" приняли участие более 250 тысяч человек. Свыше 73% высказались за строительство нового, одного из лучших в мире, цирка. Примерно половина проголосовавших предпочла сохранить историческое местоположение, 27% – новую площадку, а 23% – довериться экспертам.

Эксперты и руководство цирка поддержали строительство на новой площадке – в Мневниковской пойме, перспективном районе с удобной транспортной доступностью. Это позволит воплотить современные архитектурные и технические решения, соответствующие мировым стандартам.

Второе голосование определило победителя среди шести концепций внешнего вида здания. Наибольшее число голосов (29% взрослых и 42% детей) получила концепция архитектурного бюро АПЕКС. Учитывая мнение юных зрителей – самых преданных поклонников циркового искусства – выбор был очевиден. Завершение строительства ожидается к 2028 году или в первой его половине.