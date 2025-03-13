Новый цирк Москвы имеет шансы превзойти существующие строения – эксперт Бархота

Новый цирк в Москве станет популярным среди москвичей.

Независимый экономист Андрей Бархота выразил уверенность, что новый Московский цирк превзойдет по своим характеристикам все ранее построенные аналоги. В интервью Агентству городских новостей "Москва" он отметил неизменно высокую популярность циркового искусства среди москвичей, обусловленную семейной направленностью и зрелищностью представлений.

Бархота подчеркнул значительные преимущества проекта, среди которых особое значение имеет учет мнения самих москвичей при определении концепции и местоположения цирка. Именно активное участие горожан стало решающим фактором при выборе новой площадки для строительства. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своем официальном сайте результаты голосования по визуальной концепции нового Большого Московского цирка.

Результаты этого голосования подтвердили, что будущий Большой Московский цирк станет уникальным инновационным объектом, оснащенным передовыми технологиями для создания впечатляющих зрелищ. Проект предусматривает создание единственного в мире интерактивного цирка, использующего голограммы и окружающие арену экраны для вовлечения зрителей в представление.

Многофункциональность обеспечивается за счет сменных манежей, позволяющих проводить выступления самых разных жанров – от танцевальных и ледовых до конных и других, гарантируя разнообразие сценариев и форматов. Для усиления зрелищности планируется создание впечатляющих водных элементов: бассейнов с трамплинами, фонтанов, водопада и бассейнов вокруг сцены.

