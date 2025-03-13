Жители столицы выбрали, каким будет новый Большой московский цирк

На платформе "Активный гражданин – детям" состоялось первое голосование, в котором приняли участие как взрослые, так и подростки. Результаты показали, что подавляющее большинство взрослых поддерживают учет мнения детей при принятии решений.



В своем блоге Сергей Собянин сообщил, что жители Москвы определили облик нового Большого московского цирка посредством голосования на платформе "Активный гражданин". Мэр отметил, что в ходе первого этапа голосования москвичи единодушно высказались за необходимость строительства нового современного многофункционального цирка, предназначенного для проведения уникальных шоу и отдыха.

На втором этапе было выбрано наиболее подходящее визуальное решение для здания цирка, причём впервые в голосовании приняли участие не только взрослые, но и подростки на платформе "Активный гражданин — детям". Собянин подчеркнул, что 85% взрослых участников голосования высказались за необходимость учета мнения детей.

По результатам голосования, предпочтение было отдано концепции архитектурного бюро "Апекс" (29% голосов взрослых и 42% голосов детей). Эта концепция ляжет в основу разработки градостроительной и проектной документации, работы над которой начнутся в ближайшее время. Мэр отметил масштабность и сложность предстоящей работы по проектированию, строительству и оснащению нового цирка современными технологиями и оборудованием, подчеркнув, что новый цирк значительно превзойдет по своим возможностям старый. Собянин поблагодарил москвичей за активное участие и выразил уверенность в успешной реализации проекта.

Новый Большой московский цирк станет инновационной площадкой с передовыми технологиями для проведения зрелищных шоу. Он будет единственным в мире интерактивным цирком, с голограммами и экранами вокруг арены, а также сменными манежами для различных типов выступлений (танцевальных, ледовых, конных и т.д.), что позволит менять сценарии и форматы представлений. Особое внимание будет уделено созданию бассейнов с трамплинами, фонтанов, водопада и бассейнов вокруг сцены для повышения зрелищности шоу.

Цирк будет построен в Мневниковской пойме на северо-западе Москвы, в районе с хорошей транспортной доступностью (рядом две станции БКЛ). Во время строительства нового здания, исторический цирк на проспекте Вернадского будет продолжать свою работу, а решение о его дальнейшем использовании будет принято после завершения строительства нового цирка.