Москвичи проголосуют за название конкурса для будущих руководителей театра

Бывший муж Волочковой отвернулся от ее дочери Тесты Ксенофонтова развелась с третьим мужем Игры Сонник

Топ новостей недели

Такова его последняя воля: что положили в гроб к Стриженову перед закрытием крышкиТакова его последняя воля: что положили в гроб к Стриженову перед закрытием крышки "По его просьбе и настоянию": сын у гроба Стриженова огласил его завещание"По его просьбе и настоянию": сын у гроба Стриженова огласил его завещание Стала известна причина отсутствия старенькой вдовы у гроба СтриженоваСтала известна причина отсутствия старенькой вдовы у гроба Стриженова Как выглядит в гробу главный кинокрасавец страны Олег Стриженов: эксклюзивные кадры Как выглядит в гробу главный кинокрасавец страны Олег Стриженов: эксклюзивные кадры

Лента новостей

Пятница 21 февраля

10:57Москвичи проголосуют за название конкурса для будущих руководителей театра 10:45Гарик Харламов тепло поздравил жену с днем рождения в соцсети 10:12Врачи спасают переломавшего ребра 80-летнего Юрия Антонова 09:57В свой день рождения Гуф совершил важный поступок 09:10Семья эмигрировавшей в США Кристины Орбакайте оказалась на грани распада 08:13Облачная погода без осадков ожидается в Москве 06:13Собравшуюся судиться с Дональдом Трампом Меган Маркл уличили в плагиате 00:32Поклонники не оценили стенания плачущей Лолиты: Собирайте бутылки! 22:13Вид Королевой спровоцировал Стоянова на сокрушительную критику в эфире шоу 21:48С детьми Хилькевич во время долгожданного отпуска случилось ужасное 21:19Психолог объяснила однозначный выбор сына Муцениеце жить с Прилучным 20:25Сделано заявление о шансах Урганта вернуться на Первый канал с рейтинговым шоу 19:50Стремительные действия дочери вызвали сильные эмоции у Жукова: Иногда я в шоке 19:02Мачеха Ариадны жестко ответила на претензии Волочковой: Шоу одного актера 17:53Заговоривший о банкротстве внук Пугачевой пошел на отчаянный шаг: Такое бывает 16:55Бузова решилась на желанную процедуру: Сейчас отек спадет немного 15:45Оставшаяся без работы на сцене Орбакайте нашла себя в новом деле 14:24Находящийся за решеткой Михаил Ефремов подал "секретное" ходатайство об УДО 14:16С уехавшей за границу Свиридовой произошел несчастный случай 11:21У Елены Кондулайнен парализовало правую сторону лица после инсульта 11:04Приближенные к семье Стриженных рассказали, каким был в быту умерший артист 09:13Тяжелобольной Николаев высказался о состоянии здоровья 08:27Возлюбленный Муцениеце заменил ее дочери отца 08:12Осадки и облачная погода ожидают москвичей 20 февраля 06:13Вернувшаяся домой дочь Успенской продает свою картину на аукционе 03:36Изменившаяся до неузнаваемости жена Цекало довольна своим новым образом 00:28Собравшаяся замуж за блогера Ксения Бородина призналась в симпатии к другому 22:21Вымотанная одиночеством из-за отъезда детей Долина всполошила публику заявлением 21:43Симона поставила крест на певческой карьере талантливой дочери Тимати 21:11Кудрявцева раскрыла нового члена жюри популярного шоу "Суперстар!" 20:44Бывший муж категорически отказался участвовать в свадьбе дочери Волочковой 19:53Игровое сообщество переходит на "мультиплеер" 19:32Сын Самойловой отказался принимать в качестве подарка настоящую корову 18:43Эксперт по недвижимости заявил об обрушении цены на замок Пугачевой из-за плесени 17:22Адвокат высмеял тщетные попытки Алсу запретить Абрамову выезд за пределы России 16:13Разин обрушил гнев на Милявскую: Стала самым большим провокатором эстрады 15:37Отправивший детей за границу Киркоров спускает внушительные суммы на свою страсть 13:21Создатели сериала "Патриот" рассказали о съемках в кинопарке "Москино" 13:13Более 50 альбомов и насыщенная личная жизнь: Юрию Антонову — 80 лет 13:01Шепелев едко высказался о Биковиче на публике: А какой гонорар у Милоша, что он решил рискнуть своей жизнью? 11:29"Это ни к чему хорошему не приводит": сражающийся с раком Лисовец выступил с заявлением 11:11На могиле Николая Гоголя появилось грозное предупреждение всем живущим 09:46Елена Ксенофонтова развелась с третьим мужем 09:23Художник Никас Сафронов может стать отцом седьмого ребенка 08:51Невеста Лепса рассталась с любимым из-за измены 08:33Облачная погода и снег: какая погода ожидается в Москве 19 февраля 06:28Телеведущая Арина Шарапова была шокирована необычными традициями своих коллег 03:14У Ивлеевой нашли долг в 30 млн рублей 00:09Игорь Николаев судится с продавцами сувениров 21:58Открестившуюся от пластических операций Боню подняли на смех
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Москвичи проголосуют за название конкурса для будущих руководителей театра

Москвичи проголосуют за название конкурса для будущих руководителей театра
56

В кадровом резерве московских театров принимают участие молодые специалисты, режиссеры и менеджеры из разных регионов России.

В рамках проекта "Активный гражданин" стартовало голосование за название всероссийского кадрового конкурса, организованного Департаментом культуры Москвы. Победители конкурса войдут в кадровый резерв столичных театров.

Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что по итогам предварительного анализа поступивших заявок стало очевидно, что в конкурсе участвует большое количество высококвалифицированных специалистов со всей страны. Он подчеркнул, что многие из них обладают значительным опытом работы в сфере культуры и искусства, имеют собственные реализованные проекты, достижения и награды. В связи с этим, было принято решение изменить название конкурса, поскольку оно, по его мнению, не соответствует уровню многих участников.

Горожанам предлагается выбрать из пяти вариантов наименования, наиболее точно отражающего масштаб и статус мероприятия: "Таланты", "Мастера", "Академия", "Амплуа", "Авансцена". Также предусмотрена возможность доверить выбор названия специалистам.

Голосование организовано совместно проектом "Активный гражданин" и Департаментом культуры города Москвы. Во всероссийском открытом конкурсе по формированию кадрового резерва для столичных театров принимают участие молодые специалисты, режиссеры и театральные управленцы. Завершился этап приема заявок, поступило около 400 анкет из 46 регионов России.

В настоящее время экспертный совет проводит оценку поданных заявок для отбора лучших кандидатов, которые перейдут на следующий этап. Участников конкурса ожидают стажировки в московских театрах под руководством опытных наставников, возможность реализации собственных творческих проектов, а также участие в программе повышения квалификации на базе ведущих профильных вузов. В июне, после защиты проектов, экспертный совет определит победителей, которые будут зачислены в кадровый резерв столичных театров.

Проект "Активный гражданин" функционирует в Москве с 2014 года. За это время к нему подключилось более семи миллионов человек, принявших участие в более чем семи тысячах голосований. Ежемесячно реализуется от 30 до 40 решений, принятых москвичами. Разработкой и поддержкой проекта занимаются компания "Новые технологии управления" и Департамент информационных технологий города Москвы.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства Москвы, включая предоставление социально значимых услуг и сервисов в электронном виде, соответствуют целям национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта столицы "Цифровое государственное управление".

Шоу-бизнес в Telegram

21 февраля 2025, 10:57
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
mos.ru✓ Надежный источник

Игровое сообщество переходит на "мультиплеер"

Игровое сообщество переходит на "мультиплеер"
Многопользовательские игры, от классических ММО до кооперативные инди-игр, остаются ключевой, если не определяющей частью игровой индустрии. С другой стороны, с появлением новых жанров, инновационных механик и технологий в последние годы мультиплеер-проекты активно меняются. Игры как сервисОдним из самых заметных трендов последних лет стало развитие модели "игры как сервис".

Создатели сериала "Патриот" рассказали о съемках в кинопарке "Москино"

Создатели сериала "Патриот" рассказали о съемках в кинопарке "Москино"
В феврале состоялась долгожданная премьера четвертого сезона комедийного хита ТНТ – сериала "Патриот". Съемки сериала "Патриот" проходили на масштабной площадке кинопарка "Москино", в частности, на уникальной декорации "Глухая деревня" (27 000 кв.

Новый худрук Ленкома: Кабинет останется кабинетом Марка Захарова

Новый худрук Ленкома: Кабинет останется кабинетом Марка Захарова
В Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова" произошли значительные изменения: Владимир Панков, известный режиссер и композитор, был назначен художественным руководителем. В интервью "Культуре Москвы" Панков поделился своими взглядами на наследие театра, взаимодействие с артистами и планы на будущее. Новый художественный руководитель "Ленкома Марка Захарова" Владимир Панков рассказал, что кабинет основателя театра навсегда останется рабочим пространством, где будут проходить встречи и читки.

Мастера столичного сервисного центра ремонтируют технику в зоне СВО

Мастера столичного сервисного центра ремонтируют технику в зоне СВО
Мастера выезжают на передовую, чтобы оказывать помощь в ремонте квадроциклов, мотоциклов, снегоходов, бензопил и другой техники. В столице функционирует сервисный центр, который возглавляет Иван.

Собянин: Началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: Началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро
В Москве стартовала проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро, который станет важной частью транспортной инфраструктуры столицы. Линия соединит два значимых деловых квартала — "Москва-Сити" и "СберСити", расположенный в микрорайоне Рублево-Архангельское.

Выбор читателей

19/02СрдБывший муж категорически отказался участвовать в свадьбе дочери Волочковой 19/02СрдВымотанная одиночеством из-за отъезда детей Долина всполошила публику заявлением 19/02Срд"Это ни к чему хорошему не приводит": сражающийся с раком Лисовец выступил с заявлением 19/02СрдОтправивший детей за границу Киркоров спускает внушительные суммы на свою страсть 20/02ЧтвОставшаяся без работы на сцене Орбакайте нашла себя в новом деле 20/02ЧтвМачеха Ариадны жестко ответила на претензии Волочковой: Шоу одного актера