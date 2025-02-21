Москвичи проголосуют за название конкурса для будущих руководителей театра

В кадровом резерве московских театров принимают участие молодые специалисты, режиссеры и менеджеры из разных регионов России.



В рамках проекта "Активный гражданин" стартовало голосование за название всероссийского кадрового конкурса, организованного Департаментом культуры Москвы. Победители конкурса войдут в кадровый резерв столичных театров.

Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что по итогам предварительного анализа поступивших заявок стало очевидно, что в конкурсе участвует большое количество высококвалифицированных специалистов со всей страны. Он подчеркнул, что многие из них обладают значительным опытом работы в сфере культуры и искусства, имеют собственные реализованные проекты, достижения и награды. В связи с этим, было принято решение изменить название конкурса, поскольку оно, по его мнению, не соответствует уровню многих участников.

Горожанам предлагается выбрать из пяти вариантов наименования, наиболее точно отражающего масштаб и статус мероприятия: "Таланты", "Мастера", "Академия", "Амплуа", "Авансцена". Также предусмотрена возможность доверить выбор названия специалистам.

Голосование организовано совместно проектом "Активный гражданин" и Департаментом культуры города Москвы. Во всероссийском открытом конкурсе по формированию кадрового резерва для столичных театров принимают участие молодые специалисты, режиссеры и театральные управленцы. Завершился этап приема заявок, поступило около 400 анкет из 46 регионов России.

В настоящее время экспертный совет проводит оценку поданных заявок для отбора лучших кандидатов, которые перейдут на следующий этап. Участников конкурса ожидают стажировки в московских театрах под руководством опытных наставников, возможность реализации собственных творческих проектов, а также участие в программе повышения квалификации на базе ведущих профильных вузов. В июне, после защиты проектов, экспертный совет определит победителей, которые будут зачислены в кадровый резерв столичных театров.

Проект "Активный гражданин" функционирует в Москве с 2014 года. За это время к нему подключилось более семи миллионов человек, принявших участие в более чем семи тысячах голосований. Ежемесячно реализуется от 30 до 40 решений, принятых москвичами. Разработкой и поддержкой проекта занимаются компания "Новые технологии управления" и Департамент информационных технологий города Москвы.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства Москвы, включая предоставление социально значимых услуг и сервисов в электронном виде, соответствуют целям национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта столицы "Цифровое государственное управление".