Как атомные технологии помогают планете: в Москве представят фильм-путешествие по закрытым объектам

Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Топ новостей недели

"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60 Обнаружено мощное средство от бессонницы: оно удивляет даже ученыхОбнаружено мощное средство от бессонницы: оно удивляет даже ученых 11 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом11 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие

Лента новостей

Вторник 25 ноября

11:57Как атомные технологии помогают планете: в Москве представят фильм-путешествие по закрытым объектам 11:47Как полноценно отдохнуть за 20 минут: способ, о котором больше не молчат ученые 10:30Можно ли есть яйцо с этим страшным серым кольцом вокруг желтка? 09:10Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого 08:43Доктор Мясников объяснил, можно ли на самом деле пользоваться пластиковыми досками 06:04Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса готовится к самому худшему 03:54Стол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году 00:41Одно простое действие 25 ноября, чтобы привлечь в дом деньги и удачу на весь год 20:57Вся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей 19:52Стоит ли ждать снега на Новый год в Москве – синоптик дала точный ответ 18:48Компактное решение для вашей стирки: стиральная машина TCL W-SF606W 18:00Ушла из жизни ярчайшая звезда Болливуда – весь мир провожает легенду в последний путь 16:33Вскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной 16:16Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона 14:03Борется с воспалением и восстанавливает сердечный ритм: ученые полностью пересмотрели свое мнение о кофе 13:52От "Модного приговора" до заочного ареста: что на самом деле грозит Васильеву на родине 12:39Игорь Акинфеев признался: "Выкладывать все без остатка не стоит, чтобы никого не ранить" 11:25"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой 10:16Волшебство начинается здесь: что ждет зрителей главного новогоднего шоу "История игрушек"? 09:23Найден продукт, который убивает тягу к сладкому и помогает худеть 08:09Иск на 1,5 миллиарда: Пугачевой грозят сразу два судебных разбирательства в Москве 04:46Почему ваш живот не уходит? 4 причины, которые сводят на "нет" всю диету 00:23Ни в коем случае не одалживайте деньги! 4 роковых запрета на 24 ноября, которые "заморозят" вашу удачу 21:09Секрет здоровья за копейки: почему все забыли про эту красную ягоду? 18:23Миф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле 15:14Всего один витамин включает в теле "режим сжигания жира". 9 из 10 худеющих не знают об этом 12:06Главная ошибка при выборе подарка в 2026: астрологи назвали, что точно нельзя дарить в год Лошади 09:28Дело не в силе воли: 4 научные причины, почему вас так тянет на сладкое 06:39Астрологи назвали знак зодиака, который обогатится в конце ноября: проверьте, не вы ли это? 03:18Секретная формула завтрака, который заставляет тело сжигать жир: 4 простых элемента 00:24Не мойте голову и не плачьте: что нельзя делать 23 ноября, чтобы не "смыть" свою удачу 21:19Один стакан утром: напиток, который снижает стресс, чистит почки и помогает похудеть без диет 18:11Ключ на шее и двор вместо няни: 5 правил воспитания из СССР, которые шокировали бы современных родителей 15:23"Синдром Плюшкина" или просто усталость? 3 научные причины, почему вам так сложно избавиться от хлама 12:30Зеленка, горчичники и "Звездочка": что из аптечки СССР было полезно, а что – просто плацебо с запахом детства? 09:01Хватит есть гречку!": врач назвала 7 реальных продуктов, которые поднимут ваше железо 06:46Сливки и сахар нейтрализуют полезные свойства кофе – диетолог 03:28Биолог назвала запрещенные к хранению в холодильнике продукты 00:11Названы имена самой дорогой и самого бюджетной российской звезды на Новый год 21:24Штурвал вместо барабана: Якубович рассказал о своей новой работе 20:09Ургант попал в серьезное ЧП в небе над Европой 19:32Как сократить прогрев авто зимой до 5 минут: 4 простых совета, о которых не все знают 18:21"Для меня это позор": солистка "Тату" назвала истинную причину распада группы 17:14Доктор Мясников рассказал, как решить проблемы со сном раз и навсегда 16:26Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота 15:26Тест: Какой вы герой из советских фильмов? 14:40Серпуховский музей стал победителем всероссийского конкурса по инклюзивности 14:10Роман Костомаров впервые попробовал новый экстремальный вид спорта 13:49Синоптик предупредил москвичей о ледяных дождях и гололеде 12:46Башаров сделал громкое заявление после появившихся данных о его тайной свадьбе
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как атомные технологии помогают планете: в Москве представят фильм-путешествие по закрытым объектам

Как атомные технологии помогают планете: в Москве представят фильм-путешествие по закрытым объектам
50

Документальный фильм, снятый в четырех странах на двух континентах, призван доказать, что атомная энергетика является ключом к устойчивому будущему планеты.

2 декабря в московском музее "Атом" на ВДНХ состоится премьера полнометражного документального фильма "Земля, я с тобой". Картина представляет собой масштабное исследование роли современных атомных технологий в решении глобальных экологических проблем и обеспечении устойчивого развития.

Фото: кадр из фильма "Земля, я с тобой"

Проект, реализованный кинокомпанией "Чайка", ставит перед собой цель изменить общественное представление об атомной энергетике, продемонстрировав ее безопасность и вклад в сохранение окружающей среды.

В основе сюжета: диалог скептика и эксперта

Повествование фильма строится вокруг диалога двух главных героев. С одной стороны — певица и блогер Арина Данилова, которая изначально относится к атомной энергетике с недоверием. С другой — заместитель директора департамента коммуникаций Госкорпорации "Росатом" Константин Рудер, выступающий в роли эксперта и проводника в мир современных технологий.

Фото: кадр из фильма "Земля, я с тобой"

Чтобы доказать свою точку зрения, он предлагает героине отправиться в путешествие по ключевым атомным объектам в разных точках мира. По словам режиссера картины Ольги Упоровой, это позволило съемочной группе получить доступ на закрытые территории, чтобы показать не только инновационные сооружения, но и то, как атомная энергия меняет к лучшему жизнь людей.

Глобальный охват: от Средиземноморья до Арктики

География съемок подчеркивает международный характер и масштаб проекта.

Фото: кадр из фильма "Земля, я с тобой"

Маршрут съемочной группы охватил четыре страны с различными климатическими и экономическими условиями.

• Турция. Команда посетила строительную площадку АЭС "Аккую" — атомной станции нового поколения на берегу Средиземного моря, изучив ее влияние на экологию региона и отношение местных жителей.

• Россия (Арктика). В самом северном городе страны, Певеке, прошли съемки на борту первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов", обеспечивающей энергией удаленный регион.

• Бангладеш. В одной из самых густонаселенных стран мира фильм демонстрирует, как российские атомные технологии на строящейся АЭС "Руппур" способствуют развитию экономики и улучшению экологии.

• Россия (Урал). В городе Заречный, на Белоярской АЭС, съемочная группа ознакомилась с работой "быстрых реакторов" — передовой технологией, призванной обеспечить планету безопасной энергией на сотни лет вперед.

Технологический прорыв и экспертная оценка

В фильме принял участие специальный гость — Евгений Адамов, бывший министр атомной энергетики России, а ныне научный руководитель проектного направления "Прорыв". Его комментарии позволяют глубже понять научную основу и перспективы развития отрасли.

Фото: кадр из фильма "Земля, я с тобой"

Картина "Земля, я с тобой" наглядно демонстрирует, что современная атомная энергетика — это не только источник мощной и чистой энергии, но и инструмент для развития удаленных территорий, сохранения хрупких экосистем и укрепления международного технологического партнерства. Итогом путешествия для главной героини стала авторская песня, давшая название всему фильму.

Шоу-бизнес в Telegram

25 ноября 2025, 11:57
Фото: кадр из фильма "Земля, я с тобой"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона

Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона
Спортсмены Московской области выиграли пять медалей на Кубке международной лиги клубного биатлона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Министерства физической культуры и спорта. Соревнования прошли 22-23 ноября в Ханты-Мансийске в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».

Серпуховский музей стал победителем всероссийского конкурса по инклюзивности

Серпуховский музей стал победителем всероссийского конкурса по инклюзивности
Серпуховский историко-художественный музей вошел в число победителей всероссийского конкурса "Без исключения – 2025", направленного на развитие инклюзивной среды в культурных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. По данным регионального ведомства, победу музею принесла тактильная программа "Тайны купеческого особняка", разработанная для незрячих и слабовидящих посетителей.

От грибных ферм до социальных проектов: в Москве подвели итоги всероссийского экологического акселератора

От грибных ферм до социальных проектов: в Москве подвели итоги всероссийского экологического акселератора
13 ноября в Москве на площадке "Атомстройэкспорта" состоялась финальная защита проектов второго цикла всероссийского экологического акселератора, организованного Госкорпорацией "Росатом". Участники представили экспертному жюри результаты четырехмесячной работы над инициативами в сфере устойчивого развития и рационального природопользования.

Для предпринимателей открыта регистрация на участие в проекте "Зима в Москве"

Для предпринимателей открыта регистрация на участие в проекте "Зима в Москве"
Проект "Зима в Москве" вновь открывает свои двери для предпринимателей, готовых предложить горожанам интересные мероприятия и акции. С 1 декабря по 28 февраля компании смогут воспользоваться уникальной возможностью привлечь новых клиентов и заявить о себе в столичном пространстве.

Для любителей наблюдать за капибарами из Московского зоопарка сделали викторину

Для любителей наблюдать за капибарами из Московского зоопарка сделали викторину
Зрители онлайн-трансляций с капибарами из Московского зоопарка теперь могут не только наслаждаться наблюдением за этими милыми животными, но и проверить свои знания о них, приняв участие в увлекательной викторине. Это мероприятие организовано совместно с проектом "Активный гражданин" и предлагает пользователям возможность ответить на восемь вопросов о водосвинках — этих очаровательных крупных грызунах, которые стали настоящими любимцами зрителей.

Выбор читателей

23/11ВскМиф о "двух литрах" рухнул: доктор Мясников объяснил, сколько воды нужно пить на самом деле 24/11Пнд"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой 25/11ВтрРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого 24/11ПндВскрылись данные о романе оскандалившегося Диброва с богатой женщиной 24/11ПндИск на 1,5 миллиарда: Пугачевой грозят сразу два судебных разбирательства в Москве 24/11ПндВся страна оплакивает народную артистку – уход культовой актрисы стал ударом для тысяч людей