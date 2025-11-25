Как атомные технологии помогают планете: в Москве представят фильм-путешествие по закрытым объектам

2 декабря в московском музее "Атом" на ВДНХ состоится премьера полнометражного документального фильма "Земля, я с тобой". Картина представляет собой масштабное исследование роли современных атомных технологий в решении глобальных экологических проблем и обеспечении устойчивого развития.
Проект, реализованный кинокомпанией "Чайка", ставит перед собой цель изменить общественное представление об атомной энергетике, продемонстрировав ее безопасность и вклад в сохранение окружающей среды.
В основе сюжета: диалог скептика и эксперта
Повествование фильма строится вокруг диалога двух главных героев. С одной стороны — певица и блогер Арина Данилова, которая изначально относится к атомной энергетике с недоверием. С другой — заместитель директора департамента коммуникаций Госкорпорации "Росатом" Константин Рудер, выступающий в роли эксперта и проводника в мир современных технологий.
Чтобы доказать свою точку зрения, он предлагает героине отправиться в путешествие по ключевым атомным объектам в разных точках мира. По словам режиссера картины Ольги Упоровой, это позволило съемочной группе получить доступ на закрытые территории, чтобы показать не только инновационные сооружения, но и то, как атомная энергия меняет к лучшему жизнь людей.
Глобальный охват: от Средиземноморья до Арктики
География съемок подчеркивает международный характер и масштаб проекта.
Маршрут съемочной группы охватил четыре страны с различными климатическими и экономическими условиями.
• Турция. Команда посетила строительную площадку АЭС "Аккую" — атомной станции нового поколения на берегу Средиземного моря, изучив ее влияние на экологию региона и отношение местных жителей.
• Россия (Арктика). В самом северном городе страны, Певеке, прошли съемки на борту первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов", обеспечивающей энергией удаленный регион.
• Бангладеш. В одной из самых густонаселенных стран мира фильм демонстрирует, как российские атомные технологии на строящейся АЭС "Руппур" способствуют развитию экономики и улучшению экологии.
• Россия (Урал). В городе Заречный, на Белоярской АЭС, съемочная группа ознакомилась с работой "быстрых реакторов" — передовой технологией, призванной обеспечить планету безопасной энергией на сотни лет вперед.
Технологический прорыв и экспертная оценка
В фильме принял участие специальный гость — Евгений Адамов, бывший министр атомной энергетики России, а ныне научный руководитель проектного направления "Прорыв". Его комментарии позволяют глубже понять научную основу и перспективы развития отрасли.
Картина "Земля, я с тобой" наглядно демонстрирует, что современная атомная энергетика — это не только источник мощной и чистой энергии, но и инструмент для развития удаленных территорий, сохранения хрупких экосистем и укрепления международного технологического партнерства. Итогом путешествия для главной героини стала авторская песня, давшая название всему фильму.