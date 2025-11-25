Как атомные технологии помогают планете: в Москве представят фильм-путешествие по закрытым объектам

Документальный фильм, снятый в четырех странах на двух континентах, призван доказать, что атомная энергетика является ключом к устойчивому будущему планеты.



2 декабря в московском музее "Атом" на ВДНХ состоится премьера полнометражного документального фильма "Земля, я с тобой". Картина представляет собой масштабное исследование роли современных атомных технологий в решении глобальных экологических проблем и обеспечении устойчивого развития.

Проект, реализованный кинокомпанией "Чайка", ставит перед собой цель изменить общественное представление об атомной энергетике, продемонстрировав ее безопасность и вклад в сохранение окружающей среды.

В основе сюжета: диалог скептика и эксперта

Повествование фильма строится вокруг диалога двух главных героев. С одной стороны — певица и блогер Арина Данилова, которая изначально относится к атомной энергетике с недоверием. С другой — заместитель директора департамента коммуникаций Госкорпорации "Росатом" Константин Рудер, выступающий в роли эксперта и проводника в мир современных технологий.

Чтобы доказать свою точку зрения, он предлагает героине отправиться в путешествие по ключевым атомным объектам в разных точках мира. По словам режиссера картины Ольги Упоровой, это позволило съемочной группе получить доступ на закрытые территории, чтобы показать не только инновационные сооружения, но и то, как атомная энергия меняет к лучшему жизнь людей.

Глобальный охват: от Средиземноморья до Арктики

География съемок подчеркивает международный характер и масштаб проекта.

Маршрут съемочной группы охватил четыре страны с различными климатическими и экономическими условиями.

• Турция. Команда посетила строительную площадку АЭС "Аккую" — атомной станции нового поколения на берегу Средиземного моря, изучив ее влияние на экологию региона и отношение местных жителей.

• Россия (Арктика). В самом северном городе страны, Певеке, прошли съемки на борту первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов", обеспечивающей энергией удаленный регион.

• Бангладеш. В одной из самых густонаселенных стран мира фильм демонстрирует, как российские атомные технологии на строящейся АЭС "Руппур" способствуют развитию экономики и улучшению экологии.

• Россия (Урал). В городе Заречный, на Белоярской АЭС, съемочная группа ознакомилась с работой "быстрых реакторов" — передовой технологией, призванной обеспечить планету безопасной энергией на сотни лет вперед.

Технологический прорыв и экспертная оценка

В фильме принял участие специальный гость — Евгений Адамов, бывший министр атомной энергетики России, а ныне научный руководитель проектного направления "Прорыв". Его комментарии позволяют глубже понять научную основу и перспективы развития отрасли.

Картина "Земля, я с тобой" наглядно демонстрирует, что современная атомная энергетика — это не только источник мощной и чистой энергии, но и инструмент для развития удаленных территорий, сохранения хрупких экосистем и укрепления международного технологического партнерства. Итогом путешествия для главной героини стала авторская песня, давшая название всему фильму.