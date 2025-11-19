Собянин сообщил о планах строительства семи инновационных колледжей

Москва реализует масштабную программу модернизации среднего профессионального образования.

В рамках утвержденного плана на 2026–2027 годы в столице будет создано семь инновационных учебных заведений, а также полностью пересмотрен подход к подготовке специалистов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max.

Программа трансформации затронет все ключевые аспекты. В ближайшие два года будет завершено обновление всех образовательных программ в городских колледжах. Кроме того, продолжится цифровизация обучения с активным использованием ресурсов платформы "Московская электронная школа". Сервисы "МЭШ" уже доступны в 47 колледжах, предоставляя студентам и педагогам электронные журналы, расписания и доступ к обширной библиотеке материалов.

Внимание уделяется в том числе практической подготовке. В планах — модернизация почти 600 учебных мастерских и лабораторий, которые оснастят самым современным оборудованием. Важной частью преобразований станет укрепление партнерства с будущими работодателями студентов. Уже сегодня в сотрудничестве с колледжами участвуют более 3,8 тысячи компаний и организаций, включая ведущие промышленные холдинги, ИТ-гигантов, крупнейшие сети гостеприимства и ресторанов. Они активно участвуют в разработке учебных курсов и предоставляют места для стажировок.

Обучение становится более интенсивным и гибким. Студенты получают возможность за время учебы освоить сразу несколько смежных профессий, что значительно повышает их конкурентоспособность на рынке труда. Сроки обучения при этом оптимизированы. Упор делается на практику, которая составляет не менее 70% всего учебного времени с самого первого курса.

Параллельно развивается система профориентации для школьников, которая помогает подросткам сделать осознанный выбор. В прошлом учебном году в ней участвовали более 70 тысяч учащихся. Для повышения престижа рабочих и творческих профессий город учредил специальные гранты для лучших колледжей, средства которых направляются, в том числе, на поощрение педагогов.

Все эти меры направлены на достижение главной цели — подготовку высококвалифицированного специалиста, готового к полноценной работе сразу после выпуска. Уже сегодня около 95% выпускников городских колледжей успешно находят работу по выбранному направлению.