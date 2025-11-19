Для предпринимателей открыта регистрация на участие в проекте "Зима в Москве"

Проект "Зима в Москве" вновь открывает свои двери для предпринимателей, готовых предложить горожанам интересные мероприятия и акции.

С 1 декабря по 28 февраля компании смогут воспользоваться уникальной возможностью привлечь новых клиентов и заявить о себе в столичном пространстве. В этом сезоне участники проекта имеют шанс организовать бесплатные мероприятия на своих площадках, а также предложить скидки и акции, которые сделают зимние дни более яркими и запоминающимися.

В разделе "Время возможностей для бизнеса" стартовал прием заявок от желающих участвовать в проекте. Бизнесмены из различных сфер — от услуг и общепита до культуры и спорта — могут представить свои идеи. Чтобы стать частью инициативы, необходимо подготовить мероприятие, акцию или специальное предложение, подать заявку и оформить свою площадку в стилистике проекта. Городская администрация поддержит участников, обеспечив их продвижение через СМИ, информационные ресурсы и геосервисы. Кроме того, каждый участник получит "Бизнес-бокс" — набор инструментов от лидеров рынка для развития своего дела.

С каждым новым сезоном проект привлекает все больше предпринимателей. Одной из первых заявок на участие подала Ольга Стройкова, владелица студии йоги Like a Bird. Она открыла свою студию в 2025 году и видит в проекте стратегическую возможность для продвижения своего бренда. Ольга предлагает групповые занятия по классической йоге со скидкой 50%. «Я хочу сделать йогу доступной для всех, ведь это не только физическая нагрузка, но и работа над собой», — говорит она. Летний опыт показал, что такие предложения привлекают внимание жителей, и многие из них становятся постоянными клиентами.

Другим интересным предложением станет мастер-класс от Софьи Таран, владелицы центра иностранных языков "Полиглотики". В декабре она приглашает детей на занятия под названием "Каким бывает Новый год?", где ребята смогут нарядить елку и узнать о традициях празднования в разных странах. Софья считает, что такие мастер-классы развивают креативность и помогают детям лучше понять культуру других народов.

Наталья Опарина, профессиональный художник и владелица арт-студии "Галерея", также присоединилась к проекту с мастер-классами по созданию елочных игрушек из эпоксидной смолы. "Зима — это время волшебства и теплоты. Мы рады предложить жителям возможность создать уникальные украшения для своих елок", — делится Наталья. Она уверена, что участие в проекте поможет привлечь новых посетителей и сделать студию более известной.

"Зима в Москве" представляет собой отличную платформу для взаимодействия бизнеса и горожан. Участники могут комбинировать различные форматы мероприятий, предлагая как бесплатные занятия, так и скидки на услуги. Это создаст атмосферу праздника и позволит жителям столицы насладиться зимними днями с пользой для себя. Проект открывает новые горизонты для бизнеса и способствует развитию культурной жизни города.