Для предпринимателей открыта регистрация на участие в проекте "Зима в Москве"

"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60 Обнаружено мощное средство от бессонницы: оно удивляет даже ученыхОбнаружено мощное средство от бессонницы: оно удивляет даже ученых 11 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом11 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие

Лента новостей

Среда 19 ноября

13:15Женщина годами бросала в море бутылки с любовными посланиями и получила ответ – история дня 12:06Для предпринимателей открыта регистрация на участие в проекте "Зима в Москве" 11:42Для любителей наблюдать за капибарами из Московского зоопарка сделали викторину 11:24Роман Костомаров вывез жену и детей из России 10:25Стал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки 09:11Бородина внезапно заговорила о разногласиях с Сердюковым и вспомнила бывшего мужа 03:52Ирина Шейк сделала неожиданное заявление о современных стандартах красоты 03:34Эксперты назвали риски при покупке застоявшейся квартиры 00:17Замена соли на калийсодержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта – исследование 20:50"Заглянули в штаны к Диброву?": Герман-младший жестко ответил всем, кто обсуждает телеведущего 19:51Якубович в главной роли? Эдуард Бояков раскрыл, как он изменит московский театр 18:59Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве 18:47Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин 17:25Уберите это из холодильника: 5 "обычных" продуктов, которые оказались токсичнее, чем вы думали 16:16"Я не могу постоянно пить!": Волочкова раскрыла, как на самом деле устроен "звездный рехаб" 15:41Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь 15:13Губернатор Подмосковья навестил бойцов спецоперации в санатории 14:4085-летний мужчина превратил плановый визит к врачу в международное приключение 13:08Принц Уильям откровенно рассказал о строгих запретах для своих детей 11:35Авторитет Филя Болгарский: ввязавшийся в криминальную историю Киркоров всполошил публику 10:04Кто несет ответственность за чистоту в подъезде многоквартирного дома – ответил эксперт по ЖКХ 08:39С солисткой группы "Фабрика" Сашей Савельевой случилось ужасное после родов: Рыдала целый час 06:41Мошенники стали писать россиянам в мессенджерах от имени представителей УК и ТСЖ 03:37Эндокринолог развеяла миф о вреде питья во время еды 00:26Синоптики пообещали москвичам необычный ноябрь 21:30Ножницы вместо ножа и йогурт для курицы: 7 гениальных хитростей, которые вдвое ускорят ваш ужин 20:39Хотите мира в семье? Психологи назвали самый простой и приятный способ укрепить отношения за 10 минут 19:34Что будет с нашим телом, если есть хлеб каждый день? 18:26"Они просто предали": Татьяна Буланова со скандалом выгнала танцоров, ставших звездами Сети 17:41Перестаньте пить воду так: 4 привычки, которые бьют по почкам и метаболизму 16:32"Я не знаю, но делаю умный вид": Мясников раскрыл шокирующий секрет, как он ставит диагнозы в эфире 15:33После развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера 14:16Вика Газинская рассказала о новой коллекции и роли вдохновения – откровения актуального дизайнера 13:53Собянин открыл два лечебных корпуса Морозовской больницы после реконструкции 13:49Билеты на какие экспериментальные спектакли можно найти в "Мосбилете" 13:14"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе": на киностудии "Мосфильм" пройдет ежегодная "Киноелка" 12:34Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания 11:37Отрыв Волочковой и тяжелая ночь Джигурды – стартовало скандальное шоу "Звезды под капельницей" 10:14Частный детектив раскрыл настоящий процент измен со стороны неверных супругов 08:53Дибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео 06:29Своевременный визит к зубному врачу помогает выявить опасные заболевания 03:16Метеоролог поделился с москвичами прогнозом по количеству снега в декабре 00:35Эксперт назвал признаки безопасной искусственной елки 16:53Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" 14:42Высоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке 12:26Архитектор Сергей Мешалкин рассказал о восстановлении алтаря в Благовещенской надвратной церкви 10:09Невролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости 06:14Терапевт дал несколько советов на случай хронической усталости 03:21Врач дала россиянам советы по увлажнению воздуха в квартире 00:25Диетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой
Для предпринимателей открыта регистрация на участие в проекте "Зима в Москве"

124

Проект "Зима в Москве" вновь открывает свои двери для предпринимателей, готовых предложить горожанам интересные мероприятия и акции.

С 1 декабря по 28 февраля компании смогут воспользоваться уникальной возможностью привлечь новых клиентов и заявить о себе в столичном пространстве. В этом сезоне участники проекта имеют шанс организовать бесплатные мероприятия на своих площадках, а также предложить скидки и акции, которые сделают зимние дни более яркими и запоминающимися.

В разделе "Время возможностей для бизнеса" стартовал прием заявок от желающих участвовать в проекте. Бизнесмены из различных сфер — от услуг и общепита до культуры и спорта — могут представить свои идеи. Чтобы стать частью инициативы, необходимо подготовить мероприятие, акцию или специальное предложение, подать заявку и оформить свою площадку в стилистике проекта. Городская администрация поддержит участников, обеспечив их продвижение через СМИ, информационные ресурсы и геосервисы. Кроме того, каждый участник получит "Бизнес-бокс" — набор инструментов от лидеров рынка для развития своего дела.

С каждым новым сезоном проект привлекает все больше предпринимателей. Одной из первых заявок на участие подала Ольга Стройкова, владелица студии йоги Like a Bird. Она открыла свою студию в 2025 году и видит в проекте стратегическую возможность для продвижения своего бренда. Ольга предлагает групповые занятия по классической йоге со скидкой 50%. «Я хочу сделать йогу доступной для всех, ведь это не только физическая нагрузка, но и работа над собой», — говорит она. Летний опыт показал, что такие предложения привлекают внимание жителей, и многие из них становятся постоянными клиентами.

Другим интересным предложением станет мастер-класс от Софьи Таран, владелицы центра иностранных языков "Полиглотики". В декабре она приглашает детей на занятия под названием "Каким бывает Новый год?", где ребята смогут нарядить елку и узнать о традициях празднования в разных странах. Софья считает, что такие мастер-классы развивают креативность и помогают детям лучше понять культуру других народов.

Наталья Опарина, профессиональный художник и владелица арт-студии "Галерея", также присоединилась к проекту с мастер-классами по созданию елочных игрушек из эпоксидной смолы. "Зима — это время волшебства и теплоты. Мы рады предложить жителям возможность создать уникальные украшения для своих елок", — делится Наталья. Она уверена, что участие в проекте поможет привлечь новых посетителей и сделать студию более известной.

"Зима в Москве" представляет собой отличную платформу для взаимодействия бизнеса и горожан. Участники могут комбинировать различные форматы мероприятий, предлагая как бесплатные занятия, так и скидки на услуги. Это создаст атмосферу праздника и позволит жителям столицы насладиться зимними днями с пользой для себя. Проект открывает новые горизонты для бизнеса и способствует развитию культурной жизни города.

Шоу-бизнес в Telegram

19 ноября 2025, 12:06
Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Mos.ru✓ Надежный источник

Для любителей наблюдать за капибарами из Московского зоопарка сделали викторину

Зрители онлайн-трансляций с капибарами из Московского зоопарка теперь могут не только наслаждаться наблюдением за этими милыми животными, но и проверить свои знания о них, приняв участие в увлекательной викторине. Это мероприятие организовано совместно с проектом "Активный гражданин" и предлагает пользователям возможность ответить на восемь вопросов о водосвинках — этих очаровательных крупных грызунах, которые стали настоящими любимцами зрителей.

Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве

Системы противовоздушной обороны вновь успешно отразили атаку на столицу. Согласно поступившей информации, беспилотник был сбит силами ПВО Министерства обороны при попытке атаковать город.

Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин

Спецслужбы оперативно прибыли на место падения обломков. Согласно информации, предоставленной главой города, беспилотник был уничтожен силами ПВО Министерства обороны в тот момент, когда он направлялся в сторону Москвы.

Губернатор Подмосковья навестил бойцов спецоперации в санатории

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил санаторий "Солнечногорский", где проходят реабилитацию военнослужащие, получившие ранения в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. "Я сегодня приехал навестить наших героев, узнать, как проходит реабилитация и, конечно же, сказать спасибо врачам", – сказал Воробьев во время визита.

Собянин открыл два лечебных корпуса Морозовской больницы после реконструкции

В Москве состоялось важное событие в сфере здравоохранения: в Морозовской детской городской клинической больнице открылся инновационный центр ранней помощи для детей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, подчеркивая значимость данного проекта для медицинской инфраструктуры столицы.

