Туризм занимает важное место в экономике мегаполисов, особенно в праздники, такие как Новый год.



В последние годы Москва стала популярным направлением среди путешественников со всех уголков планеты, и эта тенденция лишь усиливается. Новогодние туры приносят столице значительный доход, способствуя пополнению городского бюджета и развитию разных отраслей экономики.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что за новогодние каникулы годов туризм обеспечил Москве 136,8 млрд рублей, из которых 18,7 млрд рублей поступили прямо в городской бюджет. Это на 50% превышает показатели прошлого зимнего сезона, демонстрируя успешность туристических инициатив города. За данный период Москву посетили около 7 млн туристов, что тоже на 50% больше, чем годом ранее. Такой массовый наплыв гостей помогает заполнить гостиницы, рестораны и культурные учреждения, увеличивая тем самым экономическое благополучие столицы.

Важно подчеркнуть, что в условиях снижения производственной активности в январе (индекс промышленного производства снизился до 80,7% от уровня декабря 2023 года), туризм стал важным фактором стабилизации экономики. Благодаря увеличению спроса в сферах услуг, торговли и транспорта, туристическая деятельность в новогодний период оказывает значительное влияние на поддержание экономического здоровья города.

Неповторимая атмосфера новогодней Москвы