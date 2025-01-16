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Четверг 16 января

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Собянин: Туризм в новогодние каникулы принес бюджету Москвы 18,7 млрд рублей

Собянин: Туризм в новогодние каникулы принес бюджету Москвы 18,7 млрд рублей
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Туризм занимает важное место в экономике мегаполисов, особенно в праздники, такие как Новый год.

В последние годы Москва стала популярным направлением среди путешественников со всех уголков планеты, и эта тенденция лишь усиливается. Новогодние туры приносят столице значительный доход, способствуя пополнению городского бюджета и развитию разных отраслей экономики.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что за новогодние каникулы годов туризм обеспечил Москве 136,8 млрд рублей, из которых 18,7 млрд рублей поступили прямо в городской бюджет. Это на 50% превышает показатели прошлого зимнего сезона, демонстрируя успешность туристических инициатив города. За данный период Москву посетили около 7 млн туристов, что тоже на 50% больше, чем годом ранее. Такой массовый наплыв гостей помогает заполнить гостиницы, рестораны и культурные учреждения, увеличивая тем самым экономическое благополучие столицы.

Фото: агентство городских новостей "Москва"

Важно подчеркнуть, что в условиях снижения производственной активности в январе (индекс промышленного производства снизился до 80,7% от уровня декабря 2023 года), туризм стал важным фактором стабилизации экономики. Благодаря увеличению спроса в сферах услуг, торговли и транспорта, туристическая деятельность в новогодний период оказывает значительное влияние на поддержание экономического здоровья города.

Фото: агентство городских новостей "Москва"

Неповторимая атмосфера новогодней Москвы

Москва привлекает своих гостей и жителей уникальной атмосферой и яркими впечатлениями в рамках проекта "Зима в Москве". Главная цель этой инициативы заключается в создании незабываемых эмоций, которые зачастую ценятся даже больше стандартных услуг. Такие ощущения формируют у туристов привязанность к городу и желание вернуться сюда вновь.

Проект "Зима в Москве" оказывает влияние не только на сферу туризма, но и на всю городскую инфраструктуру, охватывая транспорт, благоустройство, индустрию гостеприимства и предпринимательскую деятельность. Эта инициатива становится ключевым направлением в развитии культурного и событийного туризма, создавая новую отрасль в столице.

Фото: агентство городских новостей "Москва"

В рамках проекта прошло свыше 8,5 тысяч мероприятий, включающих фестивали, мастер-классы, концерты, катки и лыжные трассы. Все эти события создают множество точек притяжения для гостей и горожан. Особенное внимание привлекает новый кинопарк "Москино", предложивший насыщенную программу на новогодние праздники.

Опросы показывают, что 80% гостей планируют вернуться на зимние мероприятия в Москву в следующем году, что свидетельствует о формировании устойчивой и лояльной аудитории, обеспечивающей стабильный поток доходов в будущем.

Фото: агентство городских новостей "Москва"

Перспективы развития туризма

Рост турпотока положительно отражается на малом и среднем бизнесе. Кафе, рестораны, сувенирные магазины и гастрономические центры получают дополнительный импульс для развития, увеличивают объемы продаж и расширяют ассортимент продукции и услуг.

Платформа RUSSPASS, позволяющая туристам планировать маршруты, бронировать мероприятия и узнавать о зимних акциях, значительно упрощает путешествия по Москве и делает ее еще более привлекательной. Проекты с применением технологий дополненной реальности также способствуют повышению интереса к инициативе.

Развитие туризма является одним из ключевых пунктов Стратегии развития Москвы до 2030 года. Ожидается, что ежегодный туристический поток достигнет 52 миллионов человек, что укрепит позиции столицы как значимого центра внутреннего и международного туризма. Предварительный прогноз показывает, что к 2030 году доходы от туризма могут достичь 500 миллиардов рублей, а вклад этой отрасли в валовой региональный продукт возрастет до 8%. Это подтверждает, что туризм станет одной из главных движущих сил устойчивого развития мегаполиса.

Шоу-бизнес в Telegram

16 января 2025, 14:49
Фото: агентство городских новостей "Москва"
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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