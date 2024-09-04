В МТПП обсудили новую акцию программы "Миллион призов", приуроченную к выборам

В Московской торгово-промышленной палате прошла пресс-конференция, посвященная юбилейной, десятой акции программы "Миллион призов".



Мероприятие собрало представителей бизнеса и власти, среди которых были президент МТПП Владимир Платонов, основатель аптечной сети "Столички" Евгений Нифантьев, вице-президент МТПП Александр Крутов и заместитель руководителя исполкома ОНФ Сергей Горбунов. Участники обсудили условия участия в акции, приуроченной к выборам депутатов Московской городской Думы VIII созыва, а также подвели итоги реализации программы за последние четыре года.

Акция #ВыбираемВместе2024-Москва будет проходить на сайте ag-vmeste.ru. Участие в ней смогут принять москвичи, проголосовавшие с 6 по 8 сентября 2024 года. Для этого необходимо использовать электронное голосование на сайте elec.mos.ru или терминалах на избирательных участках. Кроме того, участники должны иметь стандартную или полную учетную запись на mos.ru. В главном розыгрыше можно будет выиграть призовые баллы в размере 1 000, 3 000 или 5 000.

Особое внимание уделено тем, кто проголосует онлайн. Они смогут зарегистрироваться для дополнительного розыгрыша призов и выбрать одну из трех категорий: "Путешествия и культура", "Спорт" или "Техника для дома". Победители получат по 15 000 баллов, которые можно использовать для получения скидок у партнеров программы.

Гарантированные призы в размере 1 000 баллов будут начислены двум категориям граждан: тем, кто старше 60 лет, и москвичам, впервые проголосовавшим онлайн. Эти призы не суммируются с другими выигрышами.

Розыгрыши будут проводиться ежедневно с 7 по 9 сентября на сайте программы. Каждый призовой балл при обмене у партнеров будет равен одному рублю. Среди партнеров программы – торговые сети, маркетплейсы, учреждения культуры и благотворительные фонды.

Владимир Платонов напомнил, что программа "Миллион призов" была предложена московскими предпринимателями в 2020 году во время голосования по поправкам в Конституцию. Она помогла поддержать деловую активность в городе в условиях пандемии. Евгений Нифантьев отметил, что программа стала важной мерой поддержки для бизнеса, который получил вливания в размере 10 миллиардов рублей благодаря обмену призовых баллов.

Сегодня "Миллион призов" стал не просто инструментом поддержки, а настоящим социальным маркетплейсом. Платонов подчеркнул, что более 15,3 миллионов человек участвовали в прошлых акциях программы, а каждый второй москвич стал победителем. Это подтверждает экономическую востребованность программы и ее значимость для жителей столицы.