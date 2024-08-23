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Пятница 23 августа

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Москвичи успешно протестировали систему ДЭГ перед выборами в Мосгордуму

Москвичи успешно протестировали систему ДЭГ перед выборами в Мосгордуму
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Тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму прошло штатно.

В столице завершились публичные испытания цифровой избирательной системы. Тестирование проводилось накануне сентябрьских выборов депутатов Московской городской Думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов, а также района Куркино.

В ходе эксперимента москвичи старше 18 лет с постоянной регистрацией в городе получили возможность проголосовать онлайн на специальном портале elec.mos.ru или воспользоваться терминалами на открытых избирательных участках. Кроме того, жители столицы могли отдать свой голос традиционным способом – с помощью бумажного бюллетеня на участках по месту постоянной прописки.

Всего в тестировании приняли участие почти 650 тысяч человек. Специалисты зафиксировали корректное функционирование всех элементов системы электронного голосования, включая электронные списки избирателей, страницу онлайн-голосования и терминалы. Цифровые голоса были успешно записаны в блокчейн и впоследствии учтены при подведении итогов.

Разработчики отметили, что искусственно созданные внештатные ситуации, такие как отключение электроэнергии и связи, не оказали влияния на ход голосования и сохранность данных. Кроме того, было подтверждено, что бюллетени выдавались однократно, а все копии цепочки блоков информации показали целостность и неизменность записанных в блокчейн сведений.

По результатам публичных испытаний специалисты пришли к выводу, что система электронного голосования готова к использованию на предстоящих выборах. Москвичи смогут проголосовать дистанционно на портале elec.mos.ru или с помощью терминалов на избирательных участках с 6 по 8 сентября. Участники электронного голосования также будут иметь возможность претендовать на призы в рамках акции #ВыбираемВместе2024.

Телеграм канал

23 августа 2024, 15:31
Фото: www.mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

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