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Пятница 23 августа

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В Москве началось тестирование системы электронного голосования

В Москве началось тестирование системы электронного голосования
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В Москве стартовало тестирование системы электронного голосования, которое проходит в преддверии сентябрьских выборов депутатов. Этот этап продлится до 14:00 и предназначен для того, чтобы москвичи смогли ознакомиться с избирательным процессом, а специалисты – проверить готовность и корректность работы новой системы.

В рамках тестирования участникам будет предложено ответить на вопрос: "Как вы считаете, должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными?". К участию в тестовом голосовании допускаются все совершеннолетние жители столицы с постоянной регистрацией. Они смогут выбрать один из пяти предложенных вариантов ответа, что позволит собрать мнения граждан по актуальной теме.

Получить электронный бюллетень можно несколькими способами: онлайн на портале elec.mos.ru при наличии полной учетной записи на mos.ru или через терминал на любом из открытых избирательных участков. Данный подход обеспечивает доступность голосования для всех желающих, в том числе для тех, кто не имеет одобренного заявления на бумажный бюллетень.

Для тех, кто предпочитает традиционный способ голосования, предусмотрена возможность получения бумажного бюллетеня на участке по месту постоянной регистрации, работающем в этот день. Важно помнить, что для очного голосования необходимо взять с собой паспорт.

В ходе тестирования ИТ-специалисты будут проводить публичные испытания системы электронного голосования. Они проверят все ее элементы, технологии и алгоритмы, чтобы убедиться в их корректной работе. Голоса будут записываться в блокчейн в анонимном, зашифрованном и неизменном виде, что гарантирует надежность и безопасность выборов. Также предусмотрены стресс-тесты для проверки устойчивости системы в условиях форс-мажора, таких как отключение электричества или внешние кибератаки.

Тестовое голосование проходит перед выборами депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Основное голосование состоится с 6 по 8 сентября, и москвичи смогут отдать свои голоса как в электронном формате, так и на избирательных участках. Участие в акции #ВыбираемВместе2024 также станет дополнительным стимулом для граждан: те, кто подаст заявление до 2 сентября для голосования с помощью бумажного бюллетеня, смогут участвовать только в традиционном формате.

Телеграм канал

23 августа 2024, 08:41
Фото: Freepik
Mos.ru✓ Надежный источник

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