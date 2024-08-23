Уехавшая иноагент Анастасия Татулова рассказала, как ее там накрыло

Анастасию Татулову*, как она сама призналась в социальных сетях, "накрыло вдруг так, как давно не было". Произошло это под валом откликов на её двухчасовое интервью. Разумеется, от поклонников, единомышленников и коллег по "дезертирской" эмиграции. Накрыло, видно, очень тяжело. Иначе трудно объяснить фантазии, откровенную ложь и оскорбления в адрес "дома, которого больше нет".



Поясним: ранее этот "дом" бизнесвумен Анастасия Татулова* именовала "Родиной-уродиной". Проще всего было бы объяснить эту волну ненависти эмоциями от провального бизнеса и обрушенной карьеры, помноженными на эмоции от невостребованности. Но всё гораздо сложнее.

Татулова* в своем интервью, пытаясь, очевидно, доказать релокантам-оппозиционерам, что она — "социально близкая", свалила все на отца-адмирала, фактически от него отрекшись. Так что все ее публичные умствования — это не только эмоции "лузера", как принято говорить в ее кругах, а осознанная, последовательная и принципиальная позиция.

Но как же бывшая хозяйка пирожковых и "роза франчайзинга" объясняет причины своего отъезда из страны? Оказывается, ей угрожала тюрьма.

У людей, хоть чуть-чуть знающих Татулову*, не говоря уже о плотно контактировавших с ней бизнесменах и журналистах, такое высокопарное заявление может вызвать в лучшем случае, как писали раньше, сардонический смех и размышления на тему, есть ли предел человеческому цинизму. Никакая тюрьма, разумеется, Татуловой* не угрожала.

В течение года (или даже больше) она:

спокойно и с выгодой продавала свою собственность

подыскивала новую родину

оформляла там вид на жительство

ждала лучших предложений по продаже права на бренд "АндерСон"

Критика СВО и власти? В России этим безо всяких последствий долгое время занимаются десятки иноагентов, а также крупнейшие бизнесмены. Неужели достаточно примитивные суждения Татуловой* могли быть интересны правоохранителям? Да никоим образом. А вот дела с налогами и контрольно-кассовой техникой, разборки с работниками и бизнесменами по "решению кое-каких вопросов" очень даже могли вызвать интерес у следователей. Но не вызвали…

Татулова* уехала свободно и вывезла достаточно денег. А ее нынешние заявления с претензией на "узницу совести" и обвинениями в адрес российских властей достаточно типичны. Такие же метаморфозы произошли со сбежавшими из страны страстными адептами либерализма и свободы предпринимательства, ныне признанными мошенниками: Ходорковским*, Бородиным (Банк Москвы), Чичваркиным*, Тиньковым*, Кохом... — имя им легион. Вот уж действительно ОПГ. Правда, Татулову* туда не зовут. Пока. Видимо, мало "наделала делов", не проходит по цензу.

Известная примета: если человек заговорил о демократии и свободе личности — значит, готовится украсть. Как только начал рассуждать о нарушениях прав предпринимателя, злом государстве, невозможности сказать правду — что-то уже украл? Не совпадает ли это с историей Татуловой*? С небольшим уточнением: там, где она сейчас пытается учить единомышленников жизни, такие манипуляции с бизнесом, налогами и финансовыми махинациями не проходят. И прикрыть их рассуждениями о правах человека не получится: потащат в суд — и в камеру сразу, как случилось, к примеру, с тем же Тиньковым*…

* внесены Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.