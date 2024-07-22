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Более 1,8 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

Более 1,8 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю
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С 15 по 21 июля парки Подмосковья привлекли более 1,8 миллиона посетителей. Это более чем на 200 тыс. больше, чем за аналогичную неделю прошлого года, заявили в Министерстве благоустройства региона.

Как отметил министр благоустройства Михаил Хайкин, в Московской области в этот летний сезон для посетителей открыты около двух сотен парков.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», – отметил Михаил Хайкин.

Отмечается, что наибольшая посещаемость парков в Подмосковье была 20 июля – их посетили более 338 тысяч человек. В выходные дни общее количество посетителей составило более 632 тысяч, в то время как в будние дни среднее число посетителей составляло 250 тысяч.

Самыми посещаемыми парками Московской области на минувшей неделе стали парк «Пехорка» (Балашиха), Парк Толстого (Химки), Центральный парк в Пушкинском, парк «Сестрорецкий» (Клин) и парк Мира в Мытищах.

«Пехорку» посетили 88 тыс. жителей Подмосковья, Парк Толстого – 56 тыс. жителей, Центральный парк в Пушкинском – 43 тыс. человек. По 40 тыс. человек провели время в парке «Сестрорецкий» и парке Мира.

Кроме того, карусели привлекли почти 21 тысячу посетителей, а пляжи – 97 тысяч человек.

Работы по благоустройству парков и прогулочных зон соответствуют задачам нацпроекта «Жилье и городская среда».

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22 июля 2024, 14:02
Дни.ру✓ Надежный источник

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