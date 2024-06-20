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Москвичей предупредили об экстремальных погодных условиях днем 20 июня

Москвичей предупредили об экстремальных погодных условиях днем 20 июня
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Московские власти предупредили жителей о предстоящих экстремальных погодных условиях, ожидаемых в столице 20 июня. В телеграм-канале "Городское хозяйство Москвы" было опубликовано сообщение о подготовке городских служб к неблагоприятным погодным явлениям.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что прогнозируются сильные дожди с вероятностью выпадения до 20 мм осадков в течение часа в отдельных районах города, а также гроза, усиление порывов ветра до 18-23 м/с. Особое внимание уделено временному периоду с 12:00 до 17:00, когда возможно формирование смерчей. В связи с этим все городские службы перешли на усиленный режим работы, оперативный и ремонтный персонал находится на круглосуточном дежурстве.

Были предприняты ряд мер для обеспечения безопасности и минимизации возможных негативных последствий. В частности, приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, а также строящихся зданий. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания для обеспечения бесперебойного электроснабжения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации на улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток". Также привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города. Важно отметить, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ, городских информационных табло и отправкой SMS-сообщений для оперативного оповещения.

Жителей столицы просят воздержаться от пребывания на улице в непогоду. В случае вынужденного выхода на улицу рекомендуется быть предельно внимательными, избегать укрытия под деревьями и не парковать автомобили в их непосредственной близости. Автомобилистам рекомендуется строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности жителей столицы в условиях неблагоприятной погоды. Соблюдение предосторожностей поможет минимизировать риски и обеспечить безопасность каждого из нас.

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20 июня 2024, 12:44
Фото: Е. Самарина / Mos.ru
Телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"✓ Надежный источник

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