Из-за сильного ветра аварийные бригады перешли на круглосуточное дежурство

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Приняты меры по защите от порывов ветра жилых домов, зданий, объектов транспорта и торговли, а также строящихся объектов.
На круглосуточное дежурство в Москве заступили аварийные бригады. Электросетевые организации получили указание подготовить источники аварийного питания. Особое внимание уделяется функционированию систем жизнеобеспечения столицы.
Городские власти призывают москвичей быть бдительными:
- По возможности, воздержитесь от выхода на улицу во время непогоды.
- Не ищите укрытия под деревьями и не оставляйте авто около них.
- Если выход на улицу необходим, будьте предельно внимательны и осторожны.
К настоящему моменту уже зафиксированы случаи падения деревьев и поломки конструкций. Специалисты оперативно устраняют последствия непогоды, распиливая и вывозя поваленные деревья, а также демонтируя поврежденные строения.
По прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится в Москве в ближайшие часы. Будьте бдительны и берегите себя!