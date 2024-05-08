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Среда 8 мая

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Из-за сильного ветра аварийные бригады перешли на круглосуточное дежурство

Из-за сильного ветра аварийные бригады перешли на круглосуточное дежурство
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Столица подвержена влиянию стихии. По прогнозам синоптиков, 8 мая в Москве порывы ветра могут достигать 20 м/с, что создает угрозу падения деревьев и повреждения конструкций.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Приняты меры по защите от порывов ветра жилых домов, зданий, объектов транспорта и торговли, а также строящихся объектов.

На круглосуточное дежурство в Москве заступили аварийные бригады. Электросетевые организации получили указание подготовить источники аварийного питания. Особое внимание уделяется функционированию систем жизнеобеспечения столицы.

Городские власти призывают москвичей быть бдительными:

  • По возможности, воздержитесь от выхода на улицу во время непогоды.
  • Не ищите укрытия под деревьями и не оставляйте авто около них.
  • Если выход на улицу необходим, будьте предельно внимательны и осторожны.

К настоящему моменту уже зафиксированы случаи падения деревьев и поломки конструкций. Специалисты оперативно устраняют последствия непогоды, распиливая и вывозя поваленные деревья, а также демонтируя поврежденные строения.

По прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится в Москве в ближайшие часы. Будьте бдительны и берегите себя!

ДНИ в Telegram

8 мая 2024, 17:17
Фото: Pezibear / pixabay.com
Telegram / @kgh_moscow✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Горькая судьба "унесенной ветром"

В фильме 1938 года "Янки в Оксфорде" у Вивьен была небольшая роль, но именно после нее невероятное обаяние актрисы заметили режиссеры.
Фильм "Унесенные ветром" моментально сделал англичанку одной из самых известных актрис того времени.
Вивьен и вне съемок с удовольствием общалась с Хэтти Макдэниел, исполнившей роль Мамушки. Хэтти была певицей, комедианткой и радиоведущей. Она стала первой женщиной, исполнившей песню на радио в Америке.
Ретт Батлер и Скарлетт О'Хара - одна из самых красивых кинопар за всю историю.
За роль Скарлетт Вивьен получила "Оскар" и мировое признание. Все последующие фильмы с ее участием ("Леди Гамильтон", "Мост Ватерлоо", "Цезарь и Клеопатра", "Анна Каренина") публика тоже принимала очень тепло.
В 1951-м Вивьен Ли получила второй "Оскар" - за фильм "Трамвай "Желание". "Мы отлично сработались с Марлоном Брандо, - вспоминала актриса. - Мы оба любили использовать в разговоре крепкое словцо и посмеяться".
Экранный роман с героем Лоуренса Оливье в картине "Пламя над островом" вскоре перерос в настоящий. Актеры были без ума друг от друга, даже несмотря на то, что оба тогда были несвободны.
Вивьен так и не смогла родить от Оливье. После двух неудачных беременностей у нее началась депрессия, которая переросла в истерию. Затем у Вивьен обнаружили туберкулез. Ли лечили и от него, и от психического расстройства, доходило до сеансов электрошока, но становилось только хуже. Вивьен скончалась 8 июля 1967 года.
Платье Скарлетт О'Хары на выставке "Лучшие актрисы - "Оскары", роли" в Берлине в 2015 году.

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