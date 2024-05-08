Из-за сильного ветра аварийные бригады перешли на круглосуточное дежурство

Столица подвержена влиянию стихии. По прогнозам синоптиков, 8 мая в Москве порывы ветра могут достигать 20 м/с, что создает угрозу падения деревьев и повреждения конструкций.



Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Приняты меры по защите от порывов ветра жилых домов, зданий, объектов транспорта и торговли, а также строящихся объектов.



На круглосуточное дежурство в Москве заступили аварийные бригады. Электросетевые организации получили указание подготовить источники аварийного питания. Особое внимание уделяется функционированию систем жизнеобеспечения столицы.

Городские власти призывают москвичей быть бдительными:

По возможности, воздержитесь от выхода на улицу во время непогоды.

Не ищите укрытия под деревьями и не оставляйте авто около них.

Если выход на улицу необходим, будьте предельно внимательны и осторожны.

К настоящему моменту уже зафиксированы случаи падения деревьев и поломки конструкций. Специалисты оперативно устраняют последствия непогоды, распиливая и вывозя поваленные деревья, а также демонтируя поврежденные строения.

По прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится в Москве в ближайшие часы. Будьте бдительны и берегите себя!