Андрей Воробьев: корпус Физмат-лицея в Сергиевом Посаде откроют уже в этом году

К началу учебного года в Сергиевом Посаде откроют новое здание Физмат-лицея, рассчитанное на 525 мест, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Строительство идет при поддержке нацпроекта "Образование".



"Очень надеемся, что школа будет полная. Здесь смогут учиться ребята с 5-го класса. Сейчас здание может уместить 150-160 учащихся, но с открытием нового потенциал будет гораздо больше – 525", – сказал Воробьев.



Строительство корпуса началось три года назад, и на данный момент здание почти готово. Значительное время потратили на перенос газопровода и строительство теплотрассы. Тем не менее, сейчас, до открытия лицея, осталось завершить отделку фасада, обустроить входные группы и помещения.

Основные строительные работы там завершат к июню, а уже в начале августа здание сдадут в эксплуатацию. На объекте работает 150 человек.

Корпус Физмат-лицея в Сергиевом Посаде включит 42 учебных кабинета, мастерские и лаборатории, спортивный и актовый залы, а также библиотеку с ИТ-зоной. У здания обустроят футбольное поле, парковку и учебно-опытное пространство.

Кроме того, новый корпус позволит принимать учеников с пятого класса. Приемная кампания уже идет, сейчас проводятся вступительные испытания по русскому языку, математике, физике, а также психологическое тестирование.

В корпусе также запустят инженерные и ИТ-классы. В рамках проекта "ИТ-технологии будущего" ученики смогут обучаться 3D-моделированию, робототехнике и управлению БПЛА.

Стоит отметить, что лицей продолжит тесное сотрудничество с ведущими вузами страны – МГУ, МФТИ, Московским институтом электронной техники, МИФИ и Московским авиационным институтом.