Андрей Воробьев: корпус Физмат-лицея в Сергиевом Посаде откроют уже в этом году

"Очень надеемся, что школа будет полная. Здесь
смогут учиться ребята с 5-го класса. Сейчас здание может уместить 150-160
учащихся, но с открытием нового потенциал будет гораздо больше – 525", – сказал
Воробьев.
Строительство корпуса началось три года назад, и на данный момент здание почти готово. Значительное время потратили на перенос газопровода и строительство теплотрассы. Тем не менее, сейчас, до открытия лицея, осталось завершить отделку фасада, обустроить входные группы и помещения.
Основные строительные работы там завершат к июню, а уже в начале августа здание сдадут в эксплуатацию. На объекте работает 150 человек.
Корпус Физмат-лицея в Сергиевом Посаде включит 42 учебных кабинета, мастерские и лаборатории, спортивный и актовый залы, а также библиотеку с ИТ-зоной. У здания обустроят футбольное поле, парковку и учебно-опытное пространство.
Кроме того, новый корпус позволит принимать учеников с пятого класса. Приемная кампания уже идет, сейчас проводятся вступительные испытания по русскому языку, математике, физике, а также психологическое тестирование.
В корпусе также запустят инженерные и ИТ-классы. В рамках проекта "ИТ-технологии будущего" ученики смогут обучаться 3D-моделированию, робототехнике и управлению БПЛА.
Стоит отметить, что лицей продолжит тесное сотрудничество с ведущими вузами страны – МГУ, МФТИ, Московским институтом электронной техники, МИФИ и Московским авиационным институтом.