Воробьев объявил о начале строительства международного транспортного хаба в Подмосковье

Начавшееся строительство нового транспортно-логистического хаба в Селятино пройдет в сотрудничестве между Подмосковьем, Китаем и Казахстаном, говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.



В церемонии старта строительства приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава китайской провинции Шэньси Чжао Ган и председатель казахстанской «НК КТЖ» Нурлан Сауранбаев.



«Для Подмосковья тема логистики, транспортного сообщения, создания рабочих мест, инвестиций принципиально важно. Для нас это важный проект еще и потому, что он дает дополнительные экспортные возможности нашему малому, среднему бизнесу», – отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Новый терминал по завершении строительства будет включен в состав ТЛЦ «Селятино». Он включит мультитемпературный склад на 65 тыс. кв. м, контейнерные площадки на дополнительные 3 тыс. TEU (20-футовых контейнеров), места для хранения до 10 тыс. легковых автомобилей и 3 км железнодорожных путей, построенных Казахстаном. Планируется завершить проект в следующем году.

После запуска второй очереди через ТЛЦ "Селятино" будет обрабатываться 40% экспорта сельскохозяйственной продукции Подмосковья. Экспорт с Китаем увеличится втрое. Ожидается создание 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Также сообщается, что первый контейнерный поезд уже отправился из Селятино в логистический терминал в Сиань с 50 контейнерами российских товаров, включая произведенные в Подмосковье.