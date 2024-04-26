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Пятница 26 апреля

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На честной фамилии – в список Forbes

На честной фамилии – в список Forbes
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Основатель ГК "Дело" Сергей Шишкарев долгие 30 лет шел к своему первому миллиарду долларов. В этом году в рейтинге миллиардеров Forbes заметно увеличилось число россиян – до 125 человек. Один из новичков списка – Шишкарев, который создал крупнейший в России транспортно-логистический холдинг "Дело".

В отличие от других участников рейтинга, наживших свое состояние на торговле и промышленности времен СССР, он построил свою империю с нуля. Бизнесмен является одним из немногих российских долларовых миллиардеров, который заработал свое состояние честным трудом.

Бизнесмен поневоле

Сергей Шишкарев провел детство в Новороссийском порту, где его отец работал главным диспетчером. Он был знаком с портовой деятельностью с самого детства и хорошо понимал ее организацию. Несмотря на желание служить военную службу, после института Минобороны он вернулся в Новороссийск, чтобы заняться бизнесом. Там он основал компанию "Дело", которая стала заметным игроком благодаря его знаниям портового дела и предпринимательскому таланту.

Король контейнеров

Шишкарев стал пионером контейнерных перевозок в России и вложил значительные усилия в развитие этого сегмента. Он продал свой пакет акций в Новороссийском порту и вложил средства в строительство собственного контейнерного терминала, который стал самым крупным и современным на Черном море. Постепенно он расширил свой бизнес, инвестируя в новые проекты, такие как зерновой терминал, который стал лидером перевалки зерна в Азово-Черноморском бассейне.

Предприниматель не ищет блеска и шума, связанных с миллионерами первой волны. Он инвестирует все заработанные средства обратно в свой бизнес, стремясь к его расширению и модернизации. Его история успеха – это пример того, как честный труд, знание отрасли и предпринимательский дар могут привести к достижению выдающихся результатов, отмечает "Московский комсомолец".

Миллиардер новой формации

Весь жизненный путь Сергея Шишкарева опровергает расхожее выражение «от трудов праведных не нажить палат каменных». Он выбрал не самый простой, но зато хорошо понятный ему и любимый бизнес. И своим примером доказал, что можно стать долларовым миллиардером в России исключительно своим трудом и талантом, как бы избито это ни звучало. От отца, по его словам, ему достались лишь опыт и честная морская фамилия, известная в отрасли по сей день. А в скандальной приватизации и залоговых аукционах он участия не принимал.

Путь в престижный список Forbes занял у Сергея Шишкарёва долгие 30 лет упорного труда, со своими взлётами и падениями, и отказом от одних заветных целей (футбол, военная карьера, госслужба) ради достижения других. Сегодня, в свои 56 лет, основатель ГК «Дело» представляет собой новую формацию российских миллиардеров – тех, кто заработал этот колоссальный капитал сам. Эти люди хорошо знают цену деньгам, и не разбрасываются ими, как это было модно ещё 10–15 лет назад, а направляют их на развитие страны и социальные проекты. В случае с Шишкарёвым это не только поддержка гандбола, но и футбольного клуба «Черноморец» в родном Новороссийске, детского спорта, строительство спортивных объектов и многое другое.

Практически все, что зарабатывает ГК "Дело", Шишкарев продолжает вкладывать обратно в своё дело. За годы существования холдинга общий объем его инвестиций в транспортную инфраструктуру России превысил уже 145 млрд рублей. Его мечта, которую он не скрывает, – это создание русского Maersk, и с каждым годом он последовательно идёт к её воплощению.

Не исключено, что с увеличением числа таких бизнесменов отношение к предпринимательству в нашей стране начнет меняться с негативного на уважительное. По словам ведущего эксперта Центра политических технологий Никиты Масленникова, проблема пока заключается в том, что ярко и выпукло освещаются негативные истории, а вот позитивные моменты, факты о том, кто и сколько вложил в экономику страны, уходят на задний план.

"Я глубоко убежден в том, что позитивный образ экономики страны во многом определяется позитивным образом отечественного бизнеса. А этого в России пока, к сожалению, нет. Люди должны отдавать себе отчет: малевать черной краской предпринимателей — значит тормозить экономический рост и социальную отдачу от этого роста", – заключил он.

ДНИ в Telegram

26 апреля 2024, 13:46
Сергей Шишкарев. Фото: wikipedia.org
MK.ru✓ Надежный источник

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