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Четверг 18 апреля

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В Москве ожидается гроза и сильный дождь вечером 18 апреля

В Москве ожидается гроза и сильный дождь вечером 18 апреля
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В последние часы четверга ожидается значительное ухудшение погодных условий в столице.

Синоптики предупреждают, что 18 апреля после 18 часов начнется дождь, который может быть интенсивным в некоторых районах Москвы. Также в российской столицы возможна гроза.

Согласно прогнозам метеорологов, дождливая погода продержится и в пятницу, 19 апреля. В течение двух дней прогнозируется до 18 мм осадков, что составляет 40% от месячной нормы.

Сложные погодные условия могут создать препятствия для транспортной системы, поэтому водителям, пассажирам транспорта и пешеходам рекомендуется проявлять особую осторожность в период непогоды.

Жителям города советуют избегать укрытия под деревьями и не оставлять поблизости личные авто. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться по номерам экстренных служб: 101 или 112.


ДНИ в Telegram

18 апреля 2024, 16:10
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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