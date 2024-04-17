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Среда 17 апреля

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Столичные коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство из-за непогоды

Столичные коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство из-за непогоды
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Москвичей призывают проявлять осторожность на улицах, не прятаться от дождя под деревьями и не оставлять автомобили вблизи них.

В предстоящие дни, 18 и 19 апреля, в столице вероятно ухудшение погодных условий. Прогнозируют дождь и грозу, а также усиление ветра до скорости 20 м/с. По этой причине муниципальные службы города переведены на усиленный режим работы. Об этом проинформировал заместитель градоначальника Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Руководитель акцентировал внимание на прогнозе метеорологов. В грядущий четверг во второй половине дня ожидается непогода, которая может продержаться до пятницы. В течение двух дней возможно выпадение осадков, превышающее 40% от обычного месячного объема. По этому поводу коммунальщики Москвы перешли на круглосуточное дежурство. Городские власти через средства массовой информации и информационные экраны предупреждают жителей о возможном ухудшении погодных условий.

В столице приняты меры для защиты зданий, как жилых, так и нежилых, а также объектов транспорта и торговли, включая строящиеся сооружения. Особое внимание уделяется работе систем жизнеобеспечения. Также подготовлены аварийные источники энергоснабжения.

ДНИ в Telegram

17 апреля 2024, 20:56
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Жизнь в столице: как переехать

Фото: Пресс-служба
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