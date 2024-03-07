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Четверг 7 марта

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Собянин: Увидеть панду Катюшу в Московском зоопарке можно будет с 8 марта

Собянин: Увидеть панду Катюшу в Московском зоопарке можно будет с 8 марта
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Для посетителей открывается павильон "Фауна Китая".

Все желающие смогут увидеть маленькую панду Катюшу и ее маму Диндин в большом вольере Московского зоопарка. В пятницу, 8 марта, открывается павильон "Фауна Китая", сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"До этого малышка вместе с мамой находилась в небольшом неэкспозиционном помещении, подготовленном специально для родов и первых месяцев жизни", – рассказал градоначальник.

Зоологи решили открыть заграждение в большой вольер только после того, как маленькая панда начала активно передвигаться и играть. Вольер полностью безопасен для Катюши, в нем есть деревянные конструкции, небольшой бассейн и все необходимое для отдыха и развлечений, подчеркнул Собянин.

Катюша стала первым детенышем большой панды, который родился в России. Уникальное событие произошло в Московском зоопарке в августе 2023 года. Родители маленькой панды – самец Жуи и самка Диндин – приехали в столицу в 2019 году.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Имя для детеныша выбрали сами москвичи. В голосовании на портале "Активный гражданин" участвовали более 380 тысяч человек. За вариант "Катюша" высказались 29% пользователей.

Благодаря бережному и заботливому отношению специалистов за последние девять лет число рожденных в Московском зоопарке детенышей увеличилось почти в два раза. Всего с 2014 года появилось на свет свыше 11 тысяч животных.

7 марта 2024, 13:58
Фото: пресс-служба Московского зоопарка
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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