Собянин: 8 и 9 марта парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной

Припарковаться бесплатно можно будет на всех улицах.

Парковка в Москве 8 и 9 марта в честь Международного женского дня будет бесплатной на всех улицах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, 10 марта парковочные пространства будут работать по воскресному тарифу. Платными будут только улицы с тарифами 380 и 450 рублей в час.

"Парковки со шлагбаумом останутся платными и продолжат работать по действующим тарифам", – уточнил Собянин.

В честь Международного женского дня в Москве с 5 по 8 марта проходит традиционная акция "Вам, любимые". Жительницы столицы получают в подарок цветы. На 100 городских площадках работают более 500 волонтеров.

Напомним, что бесплатная парковка на всех улицах Москвы была 23 и 24 февраля в честь Дня защитника Отечества.