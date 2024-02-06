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Вторник 6 февраля

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Для участников программы "Миллион призов" приготовили новые категории поощрений

Для участников программы "Миллион призов" приготовили новые категории поощрений

Акция пройдет в девятый раз.

В 2024 году в рамках выборов президента России в Москве вновь пройдет акция программы "Миллион призов" – #ВыбираемВместе2024. Бизнес предложил предоставить дополнительные призы для молодежи, старшего поколения и тех, кто голосует электронно впервые, рассказал в ходе пресс-конференции президентом Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

Он напомнил, что на выборах мэра Москвы в сентябре 2023 года онлайн проголосовали 82% избирателей. Дистанционный формат завоевал доверие активной части горожан, констатировал Платонов.

Президент МТПП отметил, что все голосующие онлайн впервые, но не попавшие в список победителей, получат гарантированный приз – тысячу баллов. Один балл равен одному рублю. Избирателям в возрасте до 25 лет включительно дополнительно предоставят 500 баллов на подписки онлайн-сервисов – партнеров акции.

Москвичи в возрасте 60 лет и старше, которые проголосуют дистанционно на выборах президента, получат скидки в размере 1000 призовых баллов. Их можно потратить на покупки в аптеках, рассказал депутат Госдумы Евгений Нифантьев.

Розыгрыш призов пройдет с 16 по 18 марта на сайте программы с помощью генератора случайных чисел. Будет разыграно более 3,5 миллиона призов.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.

6 февраля 2024, 15:09
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Московская торгово-промышленная палата✓ Надежный источник

Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

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Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" пройдет с 9 по 18 февраля

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Гостей ждут танцевальные шоу, гастрономическая ярмарка и мастер-классы. Москва с 9 по 18 февраля отметит китайский Новый год.

Минпромторг заявил о снижении уровня нелегальной торговли вейпами и сигаретами

Минпромторг заявил о снижении уровня нелегальной торговли вейпами и сигаретами
Недавно в Москве прошла пресс-конференция, где обсуждались итоги последних исследований российского табачного рынка. Эксперты отметили, что в России уменьшилась доля незаконных продаж вейпов с 79% в 2022 году до 68% в 2023 году, а уровень нелегальной торговли сигаретами снизился с 13,3% до 12,6%. Все это – результат государственных законов о лицензировании, обязательных стандартах качества и маркировки никотиносодержащей продукции, принятых в 2022-23 годах. Тем не менее, несмотря на улучшения, процент нелегальной торговли на рынке вейпов все еще высок и не удовлетворяет потребности законного бизнеса.

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