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Собянин поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем защитника Отечества

Собянин поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем защитника Отечества
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Мэр поблагодарил военнослужащих за самоотверженность и любовь к Отчизне.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов, военнослужащих и участников спецоперации с Днем защитника Отечества. Всенародный праздник символизирует героическую историю армии и флота и нерушимую связь всех поколений защитников Родины, написал градоначальник в своем телеграм-канале.

"Сегодня воины России сражаются за суверенитет и безопасность страны, проявляют мужество, стойкость, высокий профессионализм. И делают все для победы", – подчеркнул мэр.

Собянин поблагодарил военнослужащих за верность долгу, самоотверженность и любовь к Отчизне. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на службе.

Ранее мэр выделил материальную помощь ветеранам к годовщине Битвы под Москвой. Размер выплаты составил 40 тысяч рублей.

23 февраля 2024, 13:54
Фото: Тихонова Пелагия/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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