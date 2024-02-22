Количество лучевых исследований в Москве за год выросло на 15% – Собянин

Скандал на "Давай поженимся" с Гузеевой Тесты Рыбин и Сенчукова ждут прибавление Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадруТест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадру Прилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцемПрилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцем Сын простился с тяжелобольным Александром ШирвиндтомСын простился с тяжелобольным Александром Ширвиндтом Уехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищетеУехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищете

Лента новостей

Четверг 22 февраля

18:15А вы это знали? 5 удивительных фактов о "Мосфильме" 18:02Почему "Зеленую милю" должен посмотреть каждый? / Обзор кинохита Фрэнка Дарабонта / Рейтинг на "Кинопоиске" 9,1/10 17:32Рецепт турецкого бублика/Готовим булочку с кунжутом/Как приготовить симит 17:30Сколько нужно времени, чтобы забыть бывшего: гипотеза и колоссальный опыт 17:17Тест: угадайте режиссера, снявшего известный советский фильм / Сможете ли вы узнать все картины СССР? 17:03А вы назвали бы так своего ребенка? Список необычных имен 16:23Теперь понятно все: почему Пугачева и Киркоров стали звездами номер один в России / Правда от продюсера Виктора Кинна 16:10Киберспорт в России: лидер студенческой команды Team KIU по дисциплине MLBB о конкуренции с мужчинами, знакомствах в онлайн-играх и размере призовых мест 16:08Обувь на весну/лето 2024: Энн Хэтэуэй вышла в свет в стильных казаках 15:34Тест: Знаете ли вы советских композиторов? Слушаем песни и угадываем автора! 15:04Неожиданные факты из жизни Энди Уорхола, о которых вы даже не подозревали 14:57Не простили? У Киркорова новые проблемы в России – раскрываем подробности 14:47Секреты красоты для мужчин: рекомендации по уходу за лицом и телом 13:54Каждому из участников группы The Beatles посветят отдельный фильм 13:39Взлетела до рекорда 1,2 млн, но уверенно падает: исследование популяции северного оленя 13:32А вы знали? Удивительные факты о Якутии, о которых не догадываются жители центральной части России 12:47Валерий Меладзе станет дедушкой: появилось подтверждение беременности одной из дочерей артиста 12:38Искусствовед Постригай рассказала о том, как много выбор картины говорит о ее покупателе 12:02Сможете ли вы угадать советскую звезду по кадру из кино? Пройдите тест и вспомните любимых актеров 11:58Новая реальность? Леди Гага анонсировала свое выступление в компьютерной игре Fortnite 11:25Отношения с бывшими: реально ли вернуть угасшую любовь? 11:03Меняем жизнь к лучшему с помощью простых привычек: что такое "эффект домино" и как он работает 11:02Сложный тест для любителей фильма "Москва слезам не верит" – пройдет только киноман 10:07Планы на выходные: куда сходить в Москве? 10:07Стильный маникюр на весну-2024: разбираемся в новом тренде с эффектом блеска для губ 09:54Как хорошо вы знаете географию? Угадайте страну по фотографии – проходим тест 09:11Pinterest обнародовал главные цвета 2024 года 08:53Погода на 23 февраля: какой сюрприз мужчинам приготовила природа 08:29Шиповник: так ли полезна ягода для организма 08:17Испытание Благословенного. У мужчины может быть семь видов жен. Какая из них ты? 07:54Три вида рыб, которые могут спровоцировать серьезные болезни 07:30Тошнота, диарея и рвота: почему лучше отказаться от покупки шаурмы на улице 06:51"Не нравится – не слушайте": Цискаридзе заступился за оскандалившегося Кологривого 06:13Танцевал и веселил: жена актера Зайцева рассказала о партнерских родах 05:21Фаббинг: как не оказаться в рабстве у смартфона 05:01Все выглядят одинаково: модный эксперт оценил образы Юлии Пересильд 02:41Гарик Харламов перестал скрывать свой настоящий диагноз 01:56Названа неожиданная причина появления послеродовой депрессии 22:13Тест: угадайте, сколько лет героине советского фильма? 21:52Вот это да! Короткий роман Муцениеце и Кологривого перестал быть секретом / Почему они скрывали свою связь 21:29Евгений Петросян с переломом вышел на связь / Видеообращение от юмориста, перенесшего травму 20:24Почему ваш избранник очень похож на отца / Причины схожести отца и мужа 19:12Самые отъявленные ловеласы российского шоу-бизнеса 18:34Впервые на Бали: впечатления и полезные советы от опытной путешественницы 17:5810 вопросов, которые нужно успеть задать своей матери 17:34Танцевали в трусиках: Нюша влипла по-крупному после выступления перед детьми 17:32Это съесть, кажется, невозможно! Топ 5 самых отвратительных блюд в мире / Самая необычная еда 17:06Они нашли друг друга: история ветерана и кота, которая напоминает о любви и преданной дружбе 16:47Эти плюшки просто сказка! / Быстрый рецепт вкуснейших сахарных плюшек 16:22Шок! Самый крупный вид змей в мире обнаружен в лесах Амазонки / Гигантская анаконда / До ныне неизвестный вид
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Количество лучевых исследований в Москве за год выросло на 15% – Собянин

Количество лучевых исследований в Москве за год выросло на 15% – Собянин
137

Модернизация службы лучевой диагностики позволила сократить время описания исследований.

Лучевая диагностика в медицинских учреждениях Москвы работает по новому принципу уже четыре года. В 2023 году количество таких исследований увеличилось на 15%, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Пять из 10 миллионов снимков описаны специалистами Московского референс-центра, отметил градоначальник.

Москвичи могут пройти исследование по месту жительства. Изображение автоматически загружается в Единый радиологический информационный сервис, где оно доступно врачам для исследования.

"Такая организация службы лучевой диагностики сократила время описания исследований в 16 раз", – подчеркнул Собянин.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили столичный Центр диагностики и телемедицины. Градоначальник доложил о о внедрении цифровых технологий и искусственного интеллекта в сферу здравоохранения. Также мэр рассказал о строительстве и реконструкции 200 зданий поликлиник и обновлении 50 тысяч единиц медицинской техники.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

В минувшую пятницу Москва открыла для регионов доступ к медицинской платформе с сервисами искусственного интеллекта. Это позволит медучреждениям быстрее и точнее находить признаки заболеваний на изображениях.

22 февраля 2024, 17:18
Фото: Гришкин Денис/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин: Провели профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества

Собянин: Провели профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества
Специалисты Мосгаза тщательно следят за состоянием конструкции. В преддверии Дня защитника Отечестве Мосгаз провел профилактику Вечного огня в Александровском саду.

Собянин рассказал об обновлении подвижного состава московского транспорта

Собянин рассказал об обновлении подвижного состава московского транспорта
К 2030 году столица полностью модернизирует подвижной состав общественного транспорта. В Москве действует программа развития городского транспорта до 2030 года.

Погода на 23 февраля: какой сюрприз мужчинам приготовила природа

Погода на 23 февраля: какой сюрприз мужчинам приготовила природа
Впереди сразу три выходных дня. Рассказываем, какой прогноз озвучивают синоптики. В начале текущей недели жители большинства российских регионов почувствовали резкое похолодание.

Экскурсии по Москве в прошлом году посетили 11,3 млн туристов – Собянин

Экскурсии по Москве в прошлом году посетили 11,3 млн туристов – Собянин
Москвичам и гостям столицы доступно более тысячи экскурсий. Ежедневно в столице проводят около 500 экскурсий.

Собянин рассказал о планах развития района Можайский

Собянин рассказал о планах развития района Можайский
В районе строят жилье по программе реновации, транспортные и социальные объекты. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о развитии района Можайский.

Выбор читателей

20/02ВтрТест: угадайте популярный советский фильм по тосту 21/02СрдГрандиозный обман Петросяна / Кто его жена на самом деле? Улетные подробности, настоящие фото без ретуши 21/02СрдНасколько хорошо вы знаете русский язык? Тест на ударения в словах 21/02СрдТест: угадайте, сколько лет героине советского фильма? 21/02Срд"Ширли-Мырли", "Вокзал для двоих", "Табор уходит в небо" и другое: тест на знание героев кино СССР – пройти 21/02СрдБрагина арестуют?! Зрители возмущены финалом 11-го сезона телесериала "Склифосовский" / чем закончилась "медицинская" драма?