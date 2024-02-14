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Собянин доложил Путину о внедрении цифровых технологий и ИИ в здравоохранении

Собянин доложил Путину о внедрении цифровых технологий и ИИ в здравоохранении
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Президент России и мэр столицы посетили московский Центр диагностики и телемедицины.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения Центра диагностики и телемедицины рассказал президенту России Владимиру Путину о внедрении современных технологий в систему столичной медицины, повышении качества помощи, развитии инфраструктуры городского здравоохранения и обновлении оборудования.

"Мы ставим задачу создания лучшей в мире массовой и доступной медпомощи. Для этого полностью модернизируем материальную базу здравоохранения, включая здания и оборудование", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что Москва не только внедряет новые технологии, но и сама создает решения, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Собянин обратил внимание на рост продолжительности жизни москвичей. С 2010 года показатель увеличился на 4,5 года и приблизился к 79 годам. Кроме того, смертность в столице находится на историческом минимум, подчеркнул градоначальник.

Мэр рассказал президенту, что за последние пять лет в городе построили и реконструировали 200 зданий поликлиник. Реконструировано 64 здания больниц, построено 18 новых.

"Мы предполагаем в 2026 году полностью, на 100 процентов, обновить все поликлиники города и к 2028-му все здания-стационары и все поликлиники будут на высоком современном уровне", – рассказал Собянин.

Также мэр сообщил об обновлении 50 тысяч единиц медицинской техники. Еще столько же современной аппаратуры поставят в медицинские учреждения Москвы в ближайшие годы.

Кроме того, в городе построили и реконструировали 900 тысяч квадратных метров стационаров. До 2028 года возведут еще около миллиона "квадратов".

Ранее Собянин рассказал об успешном внедрении телемедицинских технологий в московских стационарах. Специалисты провели уже более 1,2 миллиона таких консультаций.

14 февраля 2024, 18:28
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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