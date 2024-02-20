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Собянин рассказал о планах развития района Можайский

Собянин рассказал о планах развития района Можайский
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В районе строят жилье по программе реновации, транспортные и социальные объекты.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о развитии района Можайский. Там началась вторая волна строительства жилых домов по программе реновации.

"В программу здесь вошли 148 жилых домов, в которых живут 25,3 тысячи человек", – уточнил градоначальник.

По его словам, участникам программы передали под заселение уже шесть домов. Еще три жилых комплекса готовят для переезда жильцов.

Четыре здания находятся на стадии строительства и проектирования. Они появятся на улицах Багрицкого, Вяземская, Говорова и Кубинка, отметил Собянин.

Улучшается транспортная доступность района. Мэр напомнил об открытии новых станций метро, первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), проспекта Багратиона. Планируется реконструировать улицы Верейская и Генерала Дорохова.

В Можайском создаются новые общественные пространства и благоустраиваютсяуже существующие. В порядок привели сквер "Дубки" и парковую зону у пруда Кутузова. В Козловском лесу у метро "Давыдково" создали парк.

"Идет реконструкция поликлиник. В планах — строительство капитального спорткомплекса на Верейской улице", – рассказал Собянин.

Реновация продолжается во всех округах "старой" Москвы. Ранее Собянин сообщил, что в Южном округе для переселенцев возвели 27 домов. Обладателями новых квартир станут более 82 тысяч человек.

20 февраля 2024, 17:28
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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