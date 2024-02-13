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Собянин: Более 82 тыс. жителей ЮАО получат современное жилье по реновации

Собянин: Более 82 тыс. жителей ЮАО получат современное жилье по реновации
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Для переселенцев возвели 27 домов.

В Южном административном округе (ЮАО) началось заселение 25 из 27 домов, построенных по программе реновации. Новоселье справят более 82 тысяч человек, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сейчас возводится еще 15 новостроек, столько же — проектируется", – уточнил градоначальник.

Вместе с жильем возводится социальная инфраструктура. Так, в Чертанове Северном готовят к открытию учебный корпус на 300 мест, на Болотниковской улице в Нагорном районе построят школьный корпус, а в Бирюлеве Восточном возводят учебный корпус на 825 мест.

Москва наращивает темпы переселения горожан из ветхого жилья. В прошлом году новоселье справили более 40 тысяч человек.

Всего новые квартиры в рамках программы получили 150 тысяч человек. По реновации построено 304 дома общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров.

Проектируют и возводят еще 413 зданий. Новостройки появляются на освобожденных от ветхого жилья площадках.

Программа реновации продлится до 2032 года. Обладателями нового жилья станут около миллиона человек.

13 февраля 2024, 12:10
Фото: Ю. Иванко. Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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