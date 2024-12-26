Мнение жителей является основой программы реновации – Собянин

Мэр отметил, что реновация должна стать не разовой акцией, а постоянной программой, которая позволит обеспечить качественным жильем сотни тысяч людей. Собянин заявил, что к 2032 году планируется завершение текущей программы, направленной на обновление устаревших и ветхих зданий.
Однако градоначальник предупредил, что это не решит все проблемы с жилищным фондом столицы. Напротив, после завершения реновации возникнут новые вызовы, требующие комплексного подхода и дальнейших решений.
Мэр Москвы также отметил, что мнение граждан будет оставаться в центре внимания на всех этапах реализации программы. Это означает, что жители будут активно вовлечены в процесс принятия решений, связанных с их жильем и окружающей средой. Такой подход позволит создать более комфортные условия для жизни и учесть реальные потребности москвичей.
Кроме того, в своем отчете Собянин затронул тему образования в столице. Он сообщил, что московские школы входят в пятерку лучших образовательных учреждений мира. Это подтверждается высокими результатами учеников и успешной реализацией различных образовательных программ. Важным шагом в этой области стало создание Московской электронной школы — уникальной цифровой платформы, которая предоставляет доступ к современным образовательным ресурсам и методам обучения.
Программа реновации жилья и успехи в сфере образования являются важными аспектами работы правительства Москвы. Они направлены на создание комфортной городской среды и повышение качества жизни москвичей. Городские власти уверены, что активное участие граждан в этих процессах поможет сделать их более прозрачными и эффективными.