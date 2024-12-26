Мнение жителей является основой программы реновации – Собянин

В ходе своего ежегодного отчета перед Мосгордумой мэр Москвы Сергей Собянин акцентировал внимание на значении программы реновации для улучшения жилищных условий москвичей. Он подчеркнул, что основой этой инициативы является активное участие жителей города.

Мэр отметил, что реновация должна стать не разовой акцией, а постоянной программой, которая позволит обеспечить качественным жильем сотни тысяч людей. Собянин заявил, что к 2032 году планируется завершение текущей программы, направленной на обновление устаревших и ветхих зданий.

Однако градоначальник предупредил, что это не решит все проблемы с жилищным фондом столицы. Напротив, после завершения реновации возникнут новые вызовы, требующие комплексного подхода и дальнейших решений.

Мэр Москвы также отметил, что мнение граждан будет оставаться в центре внимания на всех этапах реализации программы. Это означает, что жители будут активно вовлечены в процесс принятия решений, связанных с их жильем и окружающей средой. Такой подход позволит создать более комфортные условия для жизни и учесть реальные потребности москвичей.

Кроме того, в своем отчете Собянин затронул тему образования в столице. Он сообщил, что московские школы входят в пятерку лучших образовательных учреждений мира. Это подтверждается высокими результатами учеников и успешной реализацией различных образовательных программ. Важным шагом в этой области стало создание Московской электронной школы — уникальной цифровой платформы, которая предоставляет доступ к современным образовательным ресурсам и методам обучения.

Программа реновации жилья и успехи в сфере образования являются важными аспектами работы правительства Москвы. Они направлены на создание комфортной городской среды и повышение качества жизни москвичей. Городские власти уверены, что активное участие граждан в этих процессах поможет сделать их более прозрачными и эффективными.