Парад Дедов Морозов и Снегурочек прошел в центре Москвы

17 декабря улицы Москвы наполнились волшебством. Более 500 Дедов Морозов и Снегурочек прошли в праздничном шествии в рамках проекта "Зима в Москве".

Это яркое событие, организованное инициативной группой "STOлица", стало настоящим символом новогоднего настроения и привлекло внимание как местных жителей, так и туристов. Шествие началось на пересечении Цветного и Петровского бульваров, где участники, облаченные в традиционные костюмы, собрались в дружную толпу.

Их яркие наряды и искренние улыбки создавали атмосферу сказки, заставляя прохожих на мгновение забыть о повседневной суете. В сопровождении живого оркестра, звучавшего в унисон с радостными криками "С Новым годом!", они двинулись по Бульварному кольцу, превращая центр столицы в настоящую зимнюю сказку.

Прохожие не могли остаться равнодушными к этому зрелищу. Каждому встречному Дед Мороз и Снегурочка дарили поздравления и теплые пожелания, что создавало ощущение единства и радости. Парад длился полтора часа, и завершился на Смоленской площади, где участники сделали общий снимок на память, а зрители аплодировали им за чудесное представление.

Это мероприятие стало частью более широкой программы "Зима в Москве", которая включает в себя множество активностей для жителей и гостей столицы. Парад Дедов Морозов и Снегурочек стал ярким акцентом среди них, подарив людям возможность почувствовать дух праздника и окунуться в атмосферу новогоднего волшебства.

Журналисты также посетили это удивительное событие, запечатлев на фотографиях радостные лица участников и зрителей. В этот день Москва вновь доказала, что даже в холодное зимнее время года можно создать тепло и уют, делая мир вокруг немного более волшебным. Парад Дедов Морозов и Снегурочек стал не только развлечением, но и важным напоминанием о том, как важно делиться радостью с окружающими и сохранять традиции празднования.