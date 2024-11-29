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Пятница 29 ноября

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Дорожные службы Подмосковья обработали более 7,5 тыс. км дорог против скользкости

Дорожные службы Подмосковья обработали более 7,5 тыс. км дорог против скользкости
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В ночь на 29 ноября дорожные службы Московской области провели масштабные работы по противогололедной обработке дорог и тротуаров, охватив 7,6 тыс. км проезжей части. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В работах участвовали 380 комбинированных дорожных машин, рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

«Для обеспечения безопасного проезда дорожники за ночь обработали 7,6 тысяч км муниципальных и региональных дорог, в том числе, на опасных участках: мостах, эстакадах, съездах и крутых поворотах», – отметил он.

Противогололедные мероприятия проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Для повышения эффективности в Подмосковье также используется специализированная система контроля и планирования работ (СКПДИ).

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29 ноября 2024, 21:55
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